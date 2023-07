Todas las encuestas dan ganador a Pullaro el domingo

No hay encuesta seria que no lo diga, inclusive las del oficialismo. Maximiliano Pullaro marcha con varios puntos de ventaja sobre Carolina Losada, quien elegio la confrontación y el agravio y eso le restó muchísimos puntos, principalmente en la franja de mujeres, que no se sienten representadas por la periodista y que en forma masiva la rechazan.

Lo dicen todas las encuestas. Incluso, aquellas que manejan tanto el oficialismo, como los partidos de la oposición: si hoy se realizaran las elecciones generales -serán el domingo 10 de septiembre- para elegir al gobernador de esta provincia, el ganador -o ganadora- saldría entre dos de los tres precandidatos del frente opositor Unidos para Cambiar Santa Fe: Carolina Losada o Maximiliano Pullaro.

En términos futboleros, las Paso de este domingo 16 de julio serán una suerte de final adelantada entre estos referentes del radicalismo -la tercera precandidata del espacio es la socialista Mónica Fein-. Por eso no es casual que la contienda entre ambos haya captado gran parte de la atención y siga generando los más implacables enfrentamientos discursivos de la campaña.

Como si esto no fuera suficiente para sostener la tensión, detrás de Losada y de Pullaro aparecen los dos referentes nacionales de Juntos por el Cambio con mayores posibilidades de llegar a la Presidencia de la Nación en las elecciones de este año.

Patricia Bullrich decidió respaldar a Carolina Losada, mientras que Horacio Rodríguez Larreta apoya a Maximiliano Pullaro. Lo que suceda este domingo en Santa Fe, repercutirá mucho más allá de la provincia.

Losada, la ganadora inesperada en 2021

Carolina Losada irrumpió en la política durante las últimas elecciones legislativas, luego del ofrecimiento de un puñado de dirigentes de la UCR santafesina -liderados por el diputado provincial Julián Galdeano- y aprovechando el nivel de conocimiento que le otorgaba el hecho de ser panelista de uno de los programas con mayores niveles de rating de la televisión nacional.

Para sorpresa de muchos, en su primera incursión electoral ganó aquellas Paso de 2021 por dos puntos contra su actual contrincante, Maximiliano Pullaro. El tercer y el cuarto puestos de esas internas fueron para Federico Angelini (PRO) y José Corral, el exintendente de Santa Fe.

Así llegó al Senado de la Nación, donde fue capaz de mantener un perfil más alto del que algunos suponían en la previa. De hecho, actualmente se desempeña como vicepresidenta de la Cámara alta.

Pullaro, en "estado de campaña permanente"

Durante aquella noche del domingo 12 de septiembre de 2021, el único derrotado que pública e íntimamente se mostraba satisfecho con los resultados de los comicios era Pullaro, convencido de que el hecho de haber perdido por apenas dos puntos dejaba abierta la posibilidad de revertir la historia en 2023, de cara al objetivo que siempre tuvo en mente: llegar a la Casa Gris.

El mismo lunes 13 de septiembre de 2021 -al día siguiente de aquellas Paso-, Pullaro ingresó en una suerte de "estado de campaña permanente": recorrió la provincia, aceitó relaciones territoriales con intendentes y presidentes comunales, estrechó lazos con miembros del Senado, sostuvo su presencia mediática y hasta organizó viajes al exterior como posible futuro gobernador de Santa Fe.

No sucedió lo mismo con Carolina Losada, quien recién el 1 de mayo de este año puso fin a las especulaciones -y a las ansiedades de los dirigentes que impulsaban su candidatura- y confirmó su decisión de competir en estas elecciones.

Esta vez, las cosas fueron diferentes. El empeño de Pullaro por seguir trabajando por su candidatura, contrastó con la decisión de Losada de apartarse de los primeros planos de la política provincial.

Pullaro asegura que aventaja a Losada en las encuestas por varios puntos. Desde el sector de Losada, afirman que ella tiene las mayores posibilidades de ganar. Lo cierto es que, dos años después de aquellas Paso de 2019, la popularidad o el nivel de conocimiento de Losada no parecen ser argumentos suficientes como para triunfar este domingo y Losada podría pagar caro el hecho de haber iniciado tarde esta campaña.

Una campaña implacable y con acusaciones cruzadas

Quizá por este contexto, Losada y sus asesores optaron por jugar a todo o nada, haciendo hincapié en supuestas relaciones entre Pullaro y sectores del narcotráfico mientras ocupaba nada menos que el cargo de ministro de Seguridad de Santa Fe.

Losada se refiere, básicamente, a conversaciones telefónicas que se hicieron públicas entre Pullaro y el entonces jefe de División Inteligencia de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones, Alejandro Druetta, quien terminó condenado en la Justicia federal a diez años de prisión, por integrar una banda narco.

De aquella conversación no surge explícitamente que Pullaro estuviera al tanto de alguna actividad ilícita por parte de Druetta. De todos modos, el tono de ese diálogo telefónico reflejó un nivel de confianza que, cuanto menos, se puede calificar de inconveniente o impropio, al tratarse de un ministro de Seguridad y de un jefe policial.

Del lado de Pullaro prefieren no responder abiertamente a estos dichos e insisten en que, para gobernar Santa Fe, se necesita mucho más que popularidad, en clara referencia al hecho de que Losada carece de experiencia política y, durante gran parte de su vida, no vivió en esta provincia. Además, remarcan que algunos de los principales narcos del sur provincial terminaron presos durante su gestión como ministro de Seguridad.

En medio de esta dura campaña, en los últimos días se hizo público el hecho de que Losada utilizó para viajar desde Buenos Aires, hasta Venado Tuerto, un avión privado que pertenece a un empresario que fuera investigado por la AFIP por posibles delitos aduaneros.

Losada denunció ante el Tribunal Electoral Provincial de Santa Fe que viene siendo blanco de una campaña sucia en su contra a través de Internet, tendiente a desacreditar su imagen. El Tribunal le terminó dando la razón y ordenó a Google Argentina que proceda a dar de baja estos contenidos, contratados por un anunciante denominado "La Provincial", que nadie sabe a quién o a quiénes responde.

Por su parte, Pullaro denunció ante la Justicia provincial a una serie de páginas web de dudoso origen -emulan los nombres de sitios conocidos-, al asegurar que publican información falsa en su contra con el único objetivo de perjudicarlo en esta campaña. Según el exministro, detrás de estos contenidos está el narcotráfico.

Este domingo, será una suerte de final adelantada entre dos precandidatos que aseguran estar a la altura de las circunstancias para conducir una provincia atravesada por el narcotráfico, la impunidad, las complicidades y la violencia desenfrenada.

Con sus luces y sombras, sus fortalezas y virtudes, y en medio de este asfixiante e inevitable clima de sospechas; todo indica que entre Carolina Losada y Maximiliano Pullaro saldrá el próximo gobernador -o gobernadora- de Santa Fe, y si correspondería dar un pronostico certero y en base a los que todos los encuestadores hablan, Maximiliano Pullaro va a ser el que más va a spnreir el domingo de noche.

Con información de Aire de Santa Fe, sobre una nota de JOSÉ CURIOTTO