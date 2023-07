Javier Iguacel liquidó a Massa por la presentación del gasoducto: «Es un cínico mentiroso que no se le puede creer nada»

Javier Iguacel, intendente de Capitán Sarmiento, criticó la presentación del gasoducto Néstor Kirchner. El ex funcionario de Mauricio Macri reconoció la gestión del ex Presidente para que se lograra avanzar en la energía. Por otro lado arremetió contra el actual Gobierno nacional y, principalmente, contra Sergio Massa.

El ex secretario de Energía dio algunos detalles sobre el gasoducto que se oficializó el día domingo entre Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa. Como partícipe de la creación, durante su gestión en el anterior gobierno, desmintió a las autoridades actuales: «Yo, estando en la secretaría, aprobé la creación», indicó en Splendid 990.

«Entre 2018 y 2019 se hizo el diseño y la ingeniería. Como estaba pensado la inversión no era del Estado, era de inversión privada. El que decidió postergar el incio de esta obra fue este gobierno. Decidieron posponerlo dos años. Por ideología, porque era del gobierno de Macri, porque no tenían gente capacitada», subrayó el intendente de Capitán Sarmiento.

Quien estuvo en los planes de Patricia Bullrich para ser candidato a gobernador, siguió su embate contra la corriente administración: «Si hubieran seguido con la construcción se hubiera inaugurado en 2021 y nos hubiéramos ahorrado 5.000 millones en importación. Se ahorrarán ahora, aunque no está tan caro como durante la guerra», manifestó.

También, entre otros cuestionamientos, Javier Iguacel aseveró que la mejor manera de financiar el gasoducto era con aportes de empresas: «Si la inversión la hacía el sector privado, se hubiera evitado el pago en dos veces con los impuestos de todos los argentinos. Hubiera sido pagando un peaje durante un tiempo», expresó.

Iguacel direccionó su embate a Sergio Massa, uno de los precandidatos a presidente de Unión por la Patria: «Dijo que el gasoducto no se hizo en 2018 y costó 8.000 millones de dólares. También dijo que iba a meter presos a todos los de La Cámpora y que no iba a volver al Kirchnerismo. Es un cínico mentiroso que no se le puede creer nada. No lo dice Iguacel, lo dice su historia«, concluyó.

Con información de www.elintransigente.com