Zimerman: "Quiero ser la voz de Rafaela en la Cámara de Diputados"

La campaña está llegando a su tramo final en estas PASO, Carlos Zimerman acompaña a Sebastián Cáceres en la lista a Diputados y a tan solo un día del cierre de la campaña dialogo con nosotros.

¿Luego de un mes de intensa campaña, que sensaciones tiene para el próximo domingo?

Las mejores, estamos muy entusiasmados, com muchísimas ganas y con el mejor de los ánimos, creo que vamos a hacer una excelente elección y si Dios quiere vamos a tener la posibilidad de defender los intereses de los santafesinos en la Cámara de Diputados, y por supuesto la de los rafaelinos. En este punto yo quiero ser muy claro, no me gusta no decir lo que siento, yo quiero llegar a la Caámara para defender los intereses de todos los santafesinos pero mi prioridad son los rafaelinos, creo que se pueden hacer muchas cosas y que no te quepa la menor duda que si entro a la Cámara no será para calentar una banca, voy a ser "insoportable", a esta altura de mi vida no me mueve otra cosa que ser útil.

Cuando dice que quiere defender los intereses de los rafaelinos, ¿Qué proyectos tiene en carpeta?

Los temas de seguridad son una prioridad, Rafaela se está convirtiendo en Rosario, y eso es muy peligroso, hay que trabajar para que se termine la inseguridad en toda la provincia y para que Rafaela se libre del narcotráfico que está haciendo estragos, es posible, solo hay que trabajar y enfocarse en ello. Otro de los problemas que tiene Rafaela es el tránsito, las muertes que se producen, creo que se puede articular con la provincia para darle una solución a esta tragedia que Castellano no supo resolver, seguramente el próximo intendente lo hará.

¿Siente que en Rafaela Sebastián Cáceres juega de local como usted permanentemente lo dice?

"El próximo domingo deben buscar la boleta naranja y votas a Sebastián Cáceres, votandolo a Seba me van a estar votando a mi. Entre los dos no vamos a defraudar, vamos a trabajar para la gente, se los aseguro"

Seguro, no tengas la menor duda, Seba Cáceres conoce Rafaela mejor que algunos que siendo diputados en la actualidad nunca hicieron nada por Rafaela. Seba Cáceres va a ser seguramente una voz de Rafaela en la Cámara de Diputados, al igual que yo, que quede bien claro, soy candidato para poder defender los intereses de los rafaelinos, esa es mi motivación principal.

La elección pasada usted casi que fue con un sello propio, si bien estaba en el partido de Giustiniani, al no tener lista opositora en Rafaela, era como si fuese un partido vecinalista independiente, eso le daba una independencia que quizá ahora no tenga, ¿se siente igual de cómodo?

Seguro, no tengas la menor duda, hace cuatro años que milito en la línea interna del "Changui" y existe una empatía increíble, tanto con Changui como con Seba, pensamos en algunas cosas diferente por cierto, pero en las cuestiones de fondo tenemos la misma conducta, el mismo pensamiento, pertenecemos al mismo partido. De cualquier manera te digo y quiero que lo resaltes, que si llego a la Cámara de Diputados va a ser por el voto de la gente, principalmente de los rafaelinos, y mi único limite será mi conciencia, como lo es desde que comencé a militar en política a los 18 años y me le planté al mismísimo Eduardo César Angeloz.

Por último,¿ lo ve a Pullaro gobernador y a Viotti intendente en Rafaela?

Maxi será el próximo gobernador de Santa Fe y Leo el intendente de Rafaela, con Viotti se terminan años en donde los bandidos se adueñaron de una ciudad y la hicieron parte de su patrimonio.