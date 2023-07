Sergio Berni: “Hay poca gente que conoce el Estado como Massa”

Luego de que el oficialismo lograra sintetizar en Sergio Massa como el principal candidato de Unión por la Patria, Sergio Berni afirmó que el ministro de Economía fue la mejor opción para encarar las próximas elecciones presidenciales. “Hay poca gente que conoce el Estado como Massa”, destacó después de que varios aspirantes quedaran en el camino.

“Quería ser candidato a Presidente pero me parece que había una necesidad de buscar un candidato de consenso, ese fue Sergio Massa”, admitió el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, quien encabezará la lista de senadores provinciales por la Segunda sección electoral del distrito en representación de la zona norte. “Nosotros somos peronistas y nos alineamos detrás del consenso”, insistió, pese a que el ex intendente de Tigre se enfrentará en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) contra el dirigente social Juan Grabois.

A pesar de que el funcionario público pronosticó: “Para adelante veo un momento complicado en la Argentina porque no estamos en una situación cómoda”, el jefe de la Policía Bonaerense remarcó: “Tenemos un candidato que es el ministro de Economía que tiene la capacidad de moverse en un mundo que cada vez está más complicado y, por lo menos, establecer una economía que parecía que no tenía piso”.

En este mismo sentido, el militar se sinceró al opinar que “la cruel verdad es que duele ver una Argentina que todavía no ha sabido convertir los recursos en riquezas”. Sin embargo, depositó toda su confianza en Massa, en el caso de que sea electo presidente. “Estoy totalmente convencido de que lo va a revertir”, aseguró.

“Me parece que tuvo el coraje pero, además del equipo, el conocimiento porque hay poca gente que conoce el Estado como Sergio Massa”, destacó Berni al elogiar el trabajo que realizó el precandidato a Presidente desde que asumió el rol como titular de la cartera económica. “Tiene vocación de poder y experiencia, no es una cuestión de coraje, es una cuestión de responsabilidad y compromiso. Es una cuestión que la gente valora”, evaluó durante una entrevista para el programa “La cruel verdad”, transmitido por A24.

No obstante, el representante del Ministerio de Seguridad bonaerense reafirmó su respeto por titular de la cartera de Hacienda a nivel nacional al manifestar que “puso el pecho, estabilizó y ordenó la economía”. Incluso, al ser consultado sobre su supuesta pelea con el líder político del Frente Renovador, el precandidato a senador provincial admitió que habían tenido algunas discusiones. “Somos apasionados”, explicó al sentenciar que “el que no discute en la política es porque no le corre sangre por las venas, y si no le corre sangre por las venas que se dedique a otra cosa”.

Por otro lado, Berni se refirió a los discursos de “mano dura” al señalar: “Si usted al orden lo asocia a la derecha, no me pongo colorado. Soy peronista, soy un soldado, creo en el orden”.

Sin embargo, se distanció de las ideas la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, al decir: “Si gana Bullrich, que Dios nos ayude”. “Patricia Bullrich va a quedar en la historia como la ministra que le sacó el 13% -de los sueldos- a los jubilados”, mencionó tras recordar el rol que ejerció como ministra de Trabajo durante la gestión de Fernando De la Rúa en 2001. “Nos olvidamos que Patricia Bullrich formó parte del dream team de los tres peores presidentes: Menem, De la Rúa y Macri”, apuntó.

De esta manera, Berni adelantó que un gobierno presidido por la también ex ministra de Seguridad podría ser un fracaso al recordar que “su primera medida de gobierno fue decir: ‘Voy a firmar el protocolo antipiquete y se acabaron los piquetes a partir de hoy’, y lo que pasó es que tuvo el peor año de piquetes”.

Con información de www.infobae.com