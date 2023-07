Viotti: "Lo que funciona bien se dejará y mejoraremos lo que no funciona"

A días para las Elecciones Primarias en la Provincia de Santa Fe, los precandidatos a Intendente, Leonardo Viotti, y a concejal, Germán Bottero, volvieron a manifestar sus ganas y su deseo de gobernar la ciudad de Rafaela por los próximos cuatro años. Con una extensa lista de propuestas, los referentes de "Es con Vos", señalaron la importancia de provocar una renovación en la localidad.

Una de las iniciativas más importantes es la reducción del número de funcionarios públicos. El objetivo pasa por eliminar cargos políticos como medida para disminuir así el gasto público e invertir esos recursos en necesidades como seguridad, vivienda y obras públicas.

"Vamos a poner un Gabinete mucho más chico para reducir gastos y encontrar los recursos necesarios para invertir directamente en seguridad", señaló Viotti, que tiene como objetivo utilizar los gastos en cargos públicos para invertir en las diferentes propuestas de campaña que marcan la hoja de ruta para llegar al municipio.

Con la reducción del personal político, habrá más aliados estratégicos a partir del diálogo con empleados municipales. "En ellos vamos a encontrar recursos para liderar el cambio y gestionar", agregó.

Como se manifestó en varias oportunidades, lo que se ahorre se utilizará para invertir en herramientas y espacios para lograr mayor seguridad; aumentar la oferta de educación con otra escuela de oficios en el norte rafaelino. "Vamos a construir el primer jardín universitario en la ciudad, que lo presentamos hace tiempo y no logramos que el intendente actual lo haga", afirmó el concejal de JxC.

En la misma línea, Germán Bottero volvió a dejarle un mensaje claro a la ciudadanía: "Nosotros pedimos una oportunidad, la confianza que le pedimos a la gente. Que no tenga miedo porque no venimos a chocar nada ni a destruir ni malgastar ningún fondo público. Todo lo contrario, venimos para optimizar y usarlo. Si algunas cosas funcionan bien, se dejarán y mejorarán; lo que no funciona, lo corregiremos", expuso el precandidato a concejal.

Es el momento de cambiar las cosas, de trabajar diferente por el bien de Rafaela. Para ello, la fórmula debe ser Leonardo Viotti, Intendente, y Germán Bottero, concejal. Una dupla con experiencia y decisión política para gobernar.

"Tenemos programas para cada uno de los temas que Rafaela necesita. Contamos con una planificación de ciudad y hacia dónde queremos ir, con la seguridad a la cabeza. Para cada tema, tenemos una planificación y un equipo para hacerlo", sentenció.

Con información de ADN