Los cuatro motivos por los que el Banco Central puede bloquear una caja de ahorro en dólares

Las personas que cuenten con una caja de ahorro en dólares deben tener en cuenta a una normativa vigente del Banco Central (BCRA). La cuenta bancaria puede quedar inhabilitada o bloqueada con el objetivo de “minimizar el riesgo”.

Se trata de la comunicación A 7072 del Banco Central, del 16 de julio de 2020, que dispone, en el marco de la política “conozca a su cliente”, que los bancos tomen recaudos especiales de manera previa a la efectivizar una transferencia, a los fines de “minimizar el riesgo, particularmente con respecto a las cuentas”.

Cuenta en dólares: cuatro motivos por los que el BCRA puede bloquear una caja de ahorro

Los motivos por los que se puede inhabilitar la cuenta en dólares, según la Comunicación “A” 7072 del Banco Central son los siguientes:

Cuentas de destino que no hayan sido previamente asociadas por el originante de la transferencia a través de cajeros automáticos, en sede de la entidad financiera o por cualquier otro mecanismo que ella considere pertinente.

Cuentas de destino que no registren una antigüedad mayor a 180 días desde su apertura.

Cuentas que no hayan registrado depósitos o extracciones en los 180 días anteriores a la fecha en que sea ordenada la transferencia inmediata.

Cuentas de destino nominadas en moneda extranjera a partir de una segunda transferencia recibida durante el mes calendario, las entidades receptoras deberán diferir la acreditación hasta eliminar cualquier sospecha de incumplimiento normativo en lo que refiere a la compra de moneda extranjera por parte de personas humanas residentes para la formación de activos externos.

De acuerdo con la normativa del BCRA, solo se puede hacer una transferencia en dólares por mes. A la segunda transferencia hay que respaldarla con documentación en un plazo corto, de lo contrario los fondos volverán a la cuenta de donde provenían.

En caso de no producirse la justificación del movimiento a 13 horas del siguiente día hábil, “la entidad receptora deberá proceder al rechazo de la transferencia”.

Cómo saber si mi cuenta en dólares está bloqueada

Para verificar si la cuenta en dólares está bloqueada e imposibilitada para hacer transferencias, se debe:

Realizar una transferencia desde otra cuenta a la caja de ahorro en dólares.

Si la misma está inhabilitada, no se permitirá la operación.

Con informacion de Todo Noticias.