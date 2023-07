Carolina Losada: "Voy a ganar las elecciones"

Mientras viajaba a Santa Fe para encabezar junto con Patricia Bullrich su segundo acto de cierre de campaña, Carolina Losada habló y dijo estar convencida: “Yo voy a ganar las elecciones”. A horas de ingresar en la veda previa a las elecciones internas en las que se enfrentará a Maximiliano Pullaro, insistió en que no lo convocará para las generales porque “sólo voy a convocar a aquellas personas que tengan las manos limpias y ningún pasado que explicar”. Además, dejó caer una sentencia sobre la crisis que atraviesa especialmente Rosario: “El narcotráfico es como el terrorismo”.

-¿Cómo concluye la campaña?

-Muy bien, con mucha felicidad, con mucha sensación de agradecimiento a la gente que me acompaña, que se acercan y me dicen que no afloje, que le ponga garra, que no nos abandone, que confían en mí. Para mí es una gran responsabilidad que encaro con felicidad y muchas ganas

-¿Por qué cree que la gente la va a elegir?

-Porque soy una persona confiable, me conocen de hace muchos años, saben que nunca me vendí a nada, siempre mantuve mis convicciones y mis valores. Creo que la gente busca gente con valores, gente con capacidad y liderazgo. Tengo un equipo de gente con mucha experiencia, de gestión, y yo lo que tengo que hacer es liderarlos hacia dónde quiero llevar a mi provincia. Lo que la gente ve en mí es una persona transparente, honesta, con sentido común, liderazgo y capaz de trabajar en equipo, que es algo que muchos no tienen. A la provincia no la saca adelante una sola persona, la saca adelante un equipo.



-¿Cómo piensa que impactaron sus declaraciones contra Pullaro?¿No cree que corre riesgo de espantar a cierto sector del electorado?

-No tengo doble lectura. Sentí que tenía que decir las cosas, así como yo no sabía en 2021 lo de los audios en donde corrompía a la policía, hay mucha gente que no lo había escuchado ni lo había visto. Lo que correspondía era decir las cosas tal cual son. Siempre con la verdad y con la gente. Si eso tiene riesgo, será el riesgo que tendré que afrontar por ser una persona frontal, que dice las cosas y nunca va a cambiar.

-Dijo que luego de las PASO, pase lo que pase, no iba a acompañar a Pullaro. ¿Eso se extiende a su equipo?

-No dije eso, lo que dije es que pase lo que pase no voy a convocarlo, porque voy a ganar las elecciones, este domingo la gente me va a acompañar. A su equipo sí, pero a él no. Quiero ir al hueso contra el narcotráfico, no se transa con el narcotráfico, se lo combate. Es como el terrorismo, no se negocia con terroristas. Sólo voy a convocar a aquellas personas que tengan las manos limpias y ningún pasado que explicar.

-¿Cuáles serían las primeras medidas que tomaría en caso de ser gobernadora?

-Lo primero será mandar una ley para achicar la cantidad de ministerios, que pasen de catorce a ocho. Después, quiero acelerar las compras y lo necesario para la seguridad. Vamos a invertir fuerte en lo que es tecnología enfocada en la seguridad, vamos a invertir fuerte en lo que es entrenamiento para la policía, vamos a mejorar los sueldos de la policía, y vamos a generar una agencia que trabaje específicamente para buscar los bienes de los narcos, no van a tener lugar en dónde esconder la plata. Vamos a ir por todos ellos.

-¿Cómo ve la interna nacional entre Bullrich y Larreta?

-La apoyo a Patricia porque es la persona que necesita el país en este momento. Me parece que necesitamos una persona con fuerza, con coraje, así como en Santa Fe. Que no esté titubeando y no sepa lo que quiera hacer o se rija por si le suben o le bajan las encuestas. Necesitamos una persona con convicciones y con valores, y esa es Patricia Bullrich.

-¿Y su relación con Larreta?

-Es muy buena, tenemos muy buena relación. De hecho él me acompañó, me apoyó en mi candidatura. El de él fue uno de los primeros tuits que recibí de apoyo a mi candidatura. Pero bueno, yo tengo que ser consecuente con lo que pienso, y lo que pienso es que por más que me apoyen los dos, hoy en día la nación necesita una persona como Patricia y no como Horacio.

Fuente: Letra P, sobre una nota de Lucio Di Giuseppe