Santa Fe: Espejo de una Argentina imposible

El resultado de las elecciones primarias en Santa Fe promete repercutir más allá de las fronteras de la provincia; es más, servirá incluso de espejo anticipado de lo que podría suceder en la jornada crucial del 13 de agosto, cuando se diriman las primarias presidenciales en todo el país.

La clave no estará solo en el porcentaje de votos que obtenga uno y otro candidato, sino fundamentalmente cómo se comportarán los actores –ganadores y perdedores– cuando, acabada la compulsa interna, encaren la campaña rumbo a las elecciones generales. En Santa Fe serán en setiembre; a nivel nacional, el 22 de octubre próximo.

Habría que desmitificar lo que muchos dan por cierto en Santa Fe: que el próximo gobernador será quien triunfe este domingo en las primarias de Unidos para Cambiar Santa Fe. Esta sería una verdad de perogrullo si, efectivamente, el llamado “frente de frentes” –que aglutina a la UCR, el PRO y el socialismo junto a una decena de fuerzas políticas– estrecha filas y enfrenta al peronismo sin fisuras internas. No hay encuesta que no anticipe que la coalición opositora, como frente, aventaja por varios cuerpos al oficialismo local, desgastado tras la gestión de Omar Perotti.

Sin embargo, es tal la virulencia de la pelea entre Carolina Losada y Maximiliano Pullaro que el nombre del frente que los aglutina –Unidos para Cambiar Santa Fe– suena a quimera.

La disputa es tan agria entre ambos –Losada llegó a acusar a su rival de tener vínculos con el narcotráfico– que muchos se preguntan si la coalición opositora llegará compacta a las elecciones de setiembre. Sin ir más lejos, Losada advirtió que no apoyará a Pullaro si resulta derrotada en las primarias, una frase que descolocó incluso a los suyos.

Esta posibilidad –una oposición dividida y corroída por disputas internas– alienta las esperanzas del peronismo santafesino de retener la provincia. Las mismas esperanzas que alberga Sergio Massa, el ministro candidato de Unión por la Patria, que se ilusiona con que Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta no logren saldar sus cuitas internas después de haberse enfrentado de manera tan encarnizada por la candidatura presidencial de Juntos por el Cambio.

Esta perspectiva es lo que lo hace competitivo, incluso en un eventual balotaje, lo que explica el sugestivo mutismo al que se sumieron las tribus kirchneristas más críticas del ministro y candidato presidencial.

Lo que suceda este domingo en Santa Fe será gravitante en la dinámica que adquirirá la campaña de Juntos por el Cambio. Pullaro juega con Rodríguez Larreta y Losada con Bullrich: el que le levante la mano al ganador seguramente capitalizará este triunfo para proyectarlo a nivel nacional y cantarle jaque a su contrincante en el tramo final de la campaña rumbo a las PASO.

Bullrich, confiada en la ventaja que muestran las encuestas frente a Larreta, cree que un triunfo en Santa Fe de la mano de Losada tendrá un doble impacto favorable a su candidatura.

No solo en términos cuantitativos –Santa Fe es el tercer distrito electoral del país– sino también discursivos, porque ratificaría que su pregón de campaña –“si no es todo, es nada”-, que Losada hizo suyo para denostar a Pullaro, es el que efectivamente quiere escuchar el electorado ávido de cambio, no el modelo dialoguista con prácticas consensuadas que propone Larreta, su rival.

El jefe de gobierno porteño, por su parte, está convencido de que la salida a la crisis “no es a los golpes ni a las trompadas”, como propone Bullrich, sino a partir de la gestión, la apertura hacia otros sectores políticos –incluso el peronismo– y el diálogo.

Esa es la postal que buscará escenificar el lunes posterior a las primarias de Santa Fe si gana Pullaro: reunirá a los candidatos triunfantes en San Luis (Carlos Poggi), San Juan (Marcelo Orrego) y Jujuy (Gerardo Morales, su candidato a vice), todos ellos aliados suyos, para exhibirlos como la “liga de futuros gobernadores” que, con gestión, proponen un nuevo modelo de país.

Con esa postal buscará potenciar su candidatura en el tramo final de una campaña que, se avizora, tendrá final abierto. Como la de Santa Fe que, después de las primarias del domingo, encara un camino incierto hacia las elecciones de setiembre.

Con información de Aire de Santa Fe, sobre una nota de LAURA SERRA