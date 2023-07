Martín Lousteau cruzó a Jorge Macri: «Él mismo pensaba que no era correcto pasar de Provincia a la Ciudad»

Martín Lousteau es uno de los favoritos a suceder a Horacio Rodríguez Larreta. El senador nacional, para lograr ser jefe de Gobierno, debe vencer a Jorge Macri en las internas de Juntos por el Cambio. La disputa con el exintendente de Vicente López se fue encarnizando cada vez más. En primer lugar fue por su pasado en la Provincia y el último enfrentamiento se dio a causa de los dichos de Franco Rinaldi.

El senador nacional mostró su descontento al tener que competir con un candidato que proviene de la provincia de Buenos Aires y su gestión estuvo en Vicente López: «Como porteño y como integrante de Juntos por el Cambio no me parece bueno traer a la Ciudad de Buenos Aires prácticas que cuestionamos en algunas provincias», expresó en NA.

«Además, él mismo pensaba esto hace dos años. A mí no me parece correcto. Los grises constitucionales tan oscuros no me parece que tengan que ver con Juntos por el Cambio», agregó el senador nacional insistiendo en el pasado de su máximo contrincante para ganar en la Ciudad de Buenos Aires.

El siguiente tema fueron los dichos de Franco Rinaldi, quien terminó declinando su candidatura a legislador de Jorge Macri: «Me llama la atención porque sigue sin hacerse cargo de las cosas que dijo. Nosotros dijimos desde que se empezaron a difundir los videos que no estábamos de acuerdo con que estuviera porque no representa a nuestro espacio», señaló.

También pidió un debate con el precandidato del PRO: «Él tomó un compromiso público en un programa de tele que iba a debatir. El debate es un derecho que tienen los ciudadanos, porque no se pueden profundizar las ideas. Un debate serían dos horas mano a mano porque no hay otros candidatos en Juntos por el Cambio», sentenció.

