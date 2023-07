Santa Fe elige candidatos para el 10 de septiembre

Con la expectativa del país puesta en la estación Santa Fe en este largo año electoral que tiene la Argentina, 2.811.328 de ciudadanos están habilitados para participar este domingo de la Primaria Abierta Simultánea y Obligatoria que en cinco categorías empezará a redefinir el mapa político santafesino.

Esta primaria servirá para elegir los candidatos que el 10 de septiembre definirán quienes serán gobernador y vice; cómo se integrará la nueva Cámara de Diputados, la de Senadores; empezará a definir las 46 intendencias en disputa así como la renovación de la mitad de los concejos municipales de todas las ciudades, con excepción de la flamante ciudad de Monte Vera que además de intendente definirá los seis primeros ediles. En tanto, se renuevan las 305 conducciones de comunas de cinco y tres miembros en las hay que lista única en 86 de ellas.

En las dos categorías provinciales -gobernador y diputados- la ley electoral fija un piso del 1,5% del padrón -42.169 votos- para poder participar en la instancia definitiva. Se dispuso que se constituirán 8.306 mesas en todo el territorio para que los votantes se expresen mediante el sistema de Boleta Única en cada categoría. En tanto, el ministerio de Seguridad dispuso un operativo en escuelas, centros de cómputos y distribución de urnas afectando a 5.808 efectivos.

La disputa política provincial está enfocada en los dos grandes frentes electorales que se enfrentan en la provincia así como en la mayoría de las ciudades y pueblos. Juntos Avancemos con base en el Partido Justicialista y hoy gobierno provincial, y la alianza opositora Unidos para Cambiar Santa Fe que integran UCR, Pro y PS, entre otras fuerzas políticas. La otra fuerza que tendrá internas en toda la provincia es el frente de Izquierda y de Trabajadores -Unidad- . Hay 13 fórmulas para gobernador y vice aunque la interna será para definir los candidatos de esos tres espacios. Los restantes aspirantes deberán pasar el piso del 1,5% para estar en septiembre.

En Unidos compiten tres fórmulas: Pullaro - Scaglia; Losada - Angelini y Fein - Fernández. En Juntos, son cuatro los espacios: Lewandowsky - Frana; Cleri - Obeid; Busatto - Gómez Sáenz y Tonioli - Quagliaro. Las fórmulas que ofrece la izquierda son Deiana - Acosta y Crivaro - Vergara.

Con listas únicas también están anotados en carrera para la Casa Gris Maradona - Vecchio (Coalición Cívica); Bodoira - Sánchez (Viva la Libertad); Marconato - Feria (Escucharte)y Eiguren - Blanco (Moderado).

La otra elección provincial es para la integración de listas para conformar la futura Cámara de Diputados de 50 integrantes. En esta categoría, hay 30 nóminas donde en siete espacios se deberán integrar las listas de acuerdo al resultado y en base al sistema D'Hont y en otros cinco frentes electorales hay lista única que deberán tener el piso electoral para competir por bancas en septiembre. El actual gobernador, Omar Perotti, encabeza una de las 8 listas de Juntos en la categoría diputados donde la también la vicegobernador, Alejandra Rodenas está al frente de otra. Los actuales diputados Oscar Martínez y Lucila De Ponti son otras expresiones. Completan las encabezadas por Norma López, Rosana Esquivel, Juanjo Piedrabuena y Oscar Rosas.

En Unidos, son siete listas, una liderada por el ex gobernador Antonio Bonfatti; otras por la socialista Clara García; el senador nacional Dioniosio Scarpin; el ex intendente local José Corral más Sebastián Cáceres, Roberto Vázquez Ferreira y Juan Mondino.

En cada departamento además se hará la elección de los candidatos a senadores. Son 277 precandidatos inscriptos en todo el mapa donde 18 de los actuales 19 integrantes de la Cámara Alta van por la reelección. Solo en Rosario, Miguel Rabbia no figura en la categoría. Excepción de Raúl Gramajo (9 de Julio) que compite bajo el sello Unite, el resto de los senadores tendrá que ganar la interna para aspirar al nuevo mandato. En el dpto Rosario son 27 los inscriptos seguidos por 24 en La Capital. Belgrano con 10 listas es el que menor oferta electoral tiene.

El turno electoral comprende también el llamado a elecciones en las 60 ciudades y en las 305 comunas santafesinas. En el caso de las ciudades, renovarán 46 intendentes donde 37 de los actuales aspiran a repetir. En 59 de las 60 se renovará por mitad el Concejo Municipal y en Monte Vera será la primera elección de todos los integrantes del cuerpo. Finalmente en 86 de las 305 comunas hay lista única. En otras 17, la primaria definirá la comisión comunal porque son internas.



Será la quinta vez consecutiva que se utilizará el sistema de Paso para definir los candidatos provinciales. El sistema fue propuesto por la gestión de Jorge Obeid para reemplazar a la Ley de Lemas que desde 1991 estuvo como sistema electoral en Santa Fe. Además será la cuarta vez que en toda la provincia se utiliza el sistema de Boleta Única para cada categoría electoral y que llegó para reemplazar a las boletas de papel que contenían la posibilidad de arrastre entre las diferentes categorías.





Debut

El flamante municipio de Monte Vera elegirá su primer intendente y definirá su primer concejo en septiembre. Para la Paso habrá interna en Juntos entre Fabián Lammens y Romina Sonzogni mientras que en Unidos se postula el actual presidente comunal, Luis Pallero.

En tanto, hay ocho listas de concejales, tres en cada una de las grandes coaliciones y las restantes de Pais y de Viva la Libertad.



En la ciudad capital

En esta capital, el intendente Emilio Jatón buscará la reelección y compite en la primaria con Juan Pablo Poletti y Adriana Molina. Hay otros trece candidatos, entre ellos Martín Gainza e Ignacio Martínez Kerz en el oficialismo provincial.

También tienen internas en esta categoría Viva la Libertad (Fernando Schneider y Ramón Fratte); el Frente de Izquierda (Cristian Moreyra y Selene Grimald) ; Moderado (Alejandro González y David Fernández). En cambio, con lista única se anotaron Barrio 88 (Celia Machado), Algo Nuevo en Santa Fe (Emanuel Pereyra), Unite (Maximiliano Puigpinos), Escucharte (Jorge Silva) y Proyecto Futuro (Federico Fullini).

En cambio, son 43 las listas de pre candidatos a concejales con internas en diez espacios políticos, entre ellos Unidos con ocho nóminas y en Juntos, son 9.



Seguridad

El Ministerio de Seguridad dispuso un operativo especial de custodia del acto electoral que se inició con el traslado de urnas a las diferentes escuelas de la provincia. Desde este sábado, un policía se constituirá en cada una de las 1.452 escuelas o lugares de votación. Se sumarán dos efectivos el domingo.

También habrá personal policial en los centros de carga de Rosario y Santa Fe, grupos de reserva y personal de patrullaje en las adyacencias y circundante a algunos establecimientos escolares en particular, con patrullajes flexibles y dinámicos, explicó el ministro Claudio Brilloni. Son 5.808 los efectivos designados para la tarea comicial.

Con informacion de El Litoral.