Cuántos votos necesitan los precandidatos para competir en las generales del 10 de septiembre

Los precandidatos que competirán este 16 de julio en las elecciones primarias tienen un objetivo en común para lograr acceder a los comicios generales: deben obtener como mínimo el 1,5% de los votos del padrón. Esto aplica indiferentemente a todas las categorías que se votan: gobernador y vice; diputados y senadores provinciales; intendente y concejales.

Una vez conocido el padrón electoral definitivo, este porcentaje se materializa en una cantidad puntual de votos.

Como se trata de 2.811.328 electores a nivel provincial, para las categorías de gobernador y diputados los precandidatos deberán superar el umbral de los 42.169 votos.

Por otro lado, de acuerdo a la cantidad de votantes que tiene nuestra ciudad de Rafaela, los precandidatos a intendente y concejales tendrán que obtener como mínimo de aproximadamente 1200 votos para competir en las generales. (Rafaela tiene 80 mil electores, por lo que el 1,5 % del padrón representa 1.200 votos aproximadamente).

En cuanto a los senadores departamentales, el porcentaje de votos es similar, por lo que el departamento Castellanos necesitara de un mínimo de aproximadamente 2400 votos para pasar a las generales.

Así lo dispone la ley 12.367, que en su artículo 9 dispone que "no participarán de las elecciones generales los partidos, confederaciones de partidos y alianzas electorales que no logren un mínimo del uno y medio por ciento (1,5%) del Padrón Electoral del Distrito, sea este provincial, departamental o municipal".

Cabe aclarar que, en aquellos espacios que tengan internas, las listas para diputados y concejales deberán superar el 1,5% de los votos emitidos para esa categoría (no del padrón completo). De esta manera, las listas que no superen ese 1,5% no participarán de la lista definitiva que presente el espacio en las elecciones generales.

Posteriormente a las Paso se aplicará el sistema proporcional D'Hont para configurar la lista que competirá en las generales, con aquellos candidatos que hayan superado el 1,5% que exige la ley.

Los precandidatos

Las elecciones primarias que se llevarán a cabo el día de hoy tendrán 13 precandidatos a gobernador y 16 a intendente. Los 13 precandidatos a gobernador para estas elecciones primarias son Eduardo Maradona por la Coalición Cívica-ARI; Gustavo Marconato por Escucharte; Octavio Crivaro y Carla Deiana por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad; Marcelo Lewandowski, Eduardo Toniolli, Marcos Cleri y Leandro Busatto, por Juntos Avancemos; Walter Eiguren, por Moderado; Maximiliano Pullaro, Mónica Fein, y Carolina Losada por Unidos para Cambiar Santa Fe; y Edelvino Bodoira por Viva la Libertad.

El actual titular del Ejecutivo Municipal, Luis Castellano por la lista "Elijo Hacer" del frente "Juntos Avancemos"; el concejal Leonardo Viotti por la lista "Es con Vos" del frente "Unidos para Cambiar Santa Fe"; el también concejal Ceferino Mondino por la lista "Santa Fe Puede" del frente "Unidos para Cambiar Santa Fe"; la doctora Mónica Schmutzler de la lista "Inspirar" del frente "Viva la Libertad" y el ex concejal macrista Raúl Lalo Bonino por la lista "Fuerza Liberal" del frente "Unite por la Libertad y la Dignidad" son los cinco precandidatos a intendente de Rafaela que tendran que obtener al menos 1200 votos para pasar al 10 de Septiembre.