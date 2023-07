Franco Rinaldi culpó a Martín Lousteau por la baja de su candidatura: "Fue 100% un intento cancelatorio"

Tras bajar su candidatura como primer precandidato a legislador porteño en la lista de Jorge Macri, Franco Rinaldi apuntó contra Martín Lousteau, el principal competidor del ex intendente de Vicente López en la interna opositora, y lo acusó de realizar una embestida contra su persona y contra su contrincante.

"Lo que hay detrás de esta embestida contra mi persona percibo que fue un tiro por elevación a Jorge (Macri), a quien desde el primer día también trataron de impugnar", sostuvo Rinaldi en la noche de este domingo 16 de julio.

En diálogo con Diego Sehinkman en Solo Una Vuelta Más (TN), el excandidato agregó: "Creo que hoy Martín Lousteau sigue tratando la impugnación judicial de Jorge por el tema del domicilio. Me parece que lo que pasó todo el tiempo fue una gran movilización de recursos, que movió Lousteau, de quien tengo una gran decepción".

Rinaldi señaló que el economista "anda diciendo por los canales hace varios días que lo felicitó por su designación como primer candidato" y amplió: "No cuenta que yo le contesté y le dije 'Gracias Martín, después del 13 tomemos un café', y él me dijo 'Sí Franco, tomemos un café, porque después tenemos que seguir trabajando juntos'".

"Me pregunto, con semejante nivel de ensañamiento, con semejante nivel de crueldad, ¿de verdad cree que se puede seguir trabajando juntos? Fue cruel, absolutamente", cuestionó.

Asimismo, Rinaldi remarcó: "Yo no estoy en contra de ningún colectivo. Mi vida en la arena pública es un testimonio de la inclusión, de sobreponerse a la adversidad, me parece que Martín lo sabe. No entiendo como él cree que yo soy quien dice que soy ahora que oportunistamente decidió ir contra mi persona para perjudicar a su lista adversaria".

"¿Cuánto tiempo de los últimos diez días le dedicó la lista de Martín Lousteau a Franco Rinaldi en vez de hablar de propuestas para los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuánto esfuerzo? Tengo buena autoestima pero no soy tan importante", añadió y afirmó que "fue 100% un intento cancelatorio y es antidemocrático".

Además, sobre su decisión de retirar su candidatura de la lista de Jorge Macri, explicó: "Yo soy un jugador de equipo. Lo que evaluamos y evalué yo, era que la discusión estaba totalmente trastocada, no era sobre cosas que yo podía haber dicho o no dicho".

"Lo que había era una gran coordinación y puesta a punto para horadar a Jorge Macri y la lista, y tratar de que la lista tuviera que estar en una posición extremadamente defensiva", aseguró y manifestó: "Me parecía que eso desnaturalizaba completamente la razón de mi incorporación"

De esta manera, reconoció que su retiro significaba "que de alguna manera estaba consintiendo la cancelación", pero aclaró: "Me parecía que era imprescindible para que la campaña pudiera dar un paso adelante, cambiar el tema y que el eje Franco Rinaldi no fuera más el eje que todas las mañanas le hiciera doler la cabeza a Jorge Macri".

"Lo que hice es un 'show artístico' que hacía en streaming donde había momentos de humor, de seriedad, era una cosa amorfa, una expresión de libertad", concluyó explicando con respecto a los videos que se difundieron por los que recibió, entre otras cosas, acusaciones por xenofobia y homofobia.

