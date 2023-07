Silvina Luna salió de terapia intensiva, pero su estado sigue siendo delicado

Silvina Luna se encontraba en la terapia intensiva del Hospital Italiano desde la noche del 13 de junio, pero en las últimas horas fue traslada a una habitación común. A pesar de que continuará con los mismos cuidados, los médicos decidieron cambiarla de habitación para motivarla a que continúe con su recuperación. .

“Hoy la cambiaron de piso, ya no está en terapia intensiva. Está en una habitación, pero con la misma aparatología y control que en la terapia intensiva”, aseguró Ángel de Brito cuando dio la primicia al aire de LAM (América). Y agregó: “Me cuentan que es algo que hacen habitualmente los médicos para alentar psicológicamente a los pacientes porque la terapia intensiva es muy dura, sobre todo para una persona que está consciente”.

En ese sentido, el conductor explicó que se trató de un procedimiento habitual en este tipo de casos. “Como Silvina tuvo ciertas mejorías, como está consciente y activa. Decidieron hacer esto: cambiarla a una habitación común”, precisó.

De Brito también informó que a Silvina le encontraron agua en los pulmones, pero que se trata de un problema que parece estar bajo control con el tratamiento. “Empezó a incorporarse, a ponerse de pie, a partir del trabajo con los kinesiólogos. Todavía no tiene la fuerza para mantenerse parada, pero el primer intento estuvo y es muy importante. No aguanta los dolores, por eso recibe tanta medicación. También están tratando de que se alimente bien y sigue con las meditaciones a full”, enumeró.

Por último, el periodista aseguró que a Luna le están haciendo muy bien las muestras de cariño que reciben. Sin embargo, dejó en claro que la ex Gran Hermano no quiere recibir visitas por el momento. “No quiere ver a nadie porque se siente débil, y, los que trabajamos con ella, sabemos que es muy coqueta y no quiere que nadie la vea así”, completó.

Fuente: TN