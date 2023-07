Tras su victoria en las PASO, Maximiliano Pullaro espera una foto de campaña con Carolina Losada y Mónica Fein

Luego de su triunfo en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que se celebraron el pasado domingo 16 de julio en la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro visitó este martes la ciudad capital donde aseguró que "empieza una nueva campaña" de cara a las elecciones generales del 10 de septiembre. También anticipó que "posiblemente" se de una foto junto a las precandidatas que lo enfrentaron en la interna, Carolina Losada y Mónica Fein.

"Posiblemente durante la campaña se dé la foto con las dos candidatas a gobernadoras que nos enfrentaron", afirmó Pullaro y destacó: "Quiero hacer un agradecimiento público y lo tomé como gesto de grandeza de ambas porque fue una campaña muy dura donde recibimos críticas; pero las dos, a primera hora de la noche, me llamaron".

En esa línea, el ahora candidato a gobernador, destacó que la primera en llamarlo para felicitarlo por la elección fue Carolina Losada, que lo hizo a través de Patricia Bullrich: "Patricia (Bullrich) me llamó y me pasó con Caro (Losada) que me felicitó y se puso a disposición".

"Creemos que Carolina estuvo muy bien en plantear los objetivos importantes que es poder consolidar un triunfo de Unidos para Cambiar Santa Fe y un triunfo de Juntos por el Cambio para Santa Fe", consideró Pullaro sobre el discurso de la precandidata tras reconocer la derrota en las PASO.

De la misma manera, Pullaro contó que Mónica Fein lo llamó minutos después: "Estaba muy contenta porque sentía que venía un cambio en la provincia de Santa Fe".

"Ambas, Mónica y Carolina, tienen grandes responsabilidades en el Congreso de la República Argentina", confió y agregó: "Santa Fe tiene que ir a discutir al Congreso el modelo Nacional que tanto perjudica. Esperamos que ellas sean nuestras espadas en el Congreso para defender los intereses de la provincia".

El próximo viernes 21 de julio, el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) santafesina, Felipe Michlig, convocó a los 15 partidos políticos de Unidos para Cambiar Santa Fe. "Se va a dar una foto muy importante donde estarán presentes todos los representantes que en definitiva fueron los ganadores, nosotros fuimos los depositarios de la responsabilidad. Los ganadores fueron quienes entendieron que había que armar una propuesta política amplia para la provincia de Santa Fe", dijo al respecto Pullaro.

Maximiliano Pullaro anticipó que trabajará con Juan Pablo Poletti

Al ser consultado sobre si había hablado con el ganador de las elecciones PASO de la ciudad, Juan Pablo Poletti, Pullaro dijo: "Con el doctor Juan Pablo Poletti y con Emilio Jatón hemos intercambiado mensajes. Hoy recibí un mensaje de Poletti, había hablado con él en una sola oportunidad. Vamos a trabajar con él como con cada una de las listas. Nos vamos a reunir".

"Más allá de que hubo un ganador muy claro, hubo tres listas que hicieron una buena elección. Le agradezco a Chuchi (Molina) todo el esfuerzo que le puso. Fue invalorable lo que sumó para este triunfo provincial", agradeció Pullaro a su precandidata a intendenta.

Con informacion de Aire de Santa Fe.