Operativo seducción a Brenda Vimo para que se sume a la campaña ¿Nueva Jefa de Gabinete?

Están dispuestos a todo. Con los resultados de las PASO, el peronismo local está lentamente saliendo del estupor y de a poco se van escuchando voces de protagonistas y de aquellos que comienzan a pasar factura por los errores cometidos. Quieren sumar a Brenda Vimo y podría ser Jefa de Gabinete en las próximas horas. Van a comenzar a regalar puestos de trabajo y no les interesa hipotecar la municipalidad.

"La primera locura fue dejar afuera a Brenda Vimo, es de no creer, es una mina que te tracciona facilmente 7 u 8 mil votos, años construyendo un perfil para que en el momento que más se la necesita las peleas estúpidas nos priven de una de las figuras más importantes que tiene la política de Rafaela, le guste o no a Castellano", así de claro fue uno de los dirigentes que a partir de ahora está dispuesto a tomar las riendas de un peronismo muy golpeado y que al decir de algunos, está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de no perder el poder.

"No hay que tenerle miedo a las críticas, hay que ir a ofrecer trabajo y condicionarlos a que aporten votantes, es muy fácil, por cada uno que ingrese por medio de alguna cooperativa para que la oposición no pueda decir nada, les tenemos que exigir 5 votantes de los que el domingo no fueron, de esa manera con 3 mil nos aseguramos al menos siete u ocho mil votos, esto se puede revertir y hay que hacer algo cueste lo que cueste. La elección ya la tenemos perdida, lo que venga es "plata dulce", lo que nos puedan decir o denunciar no nos tiene que interesar, darles el destino de la ciudad es literalmente suicidarse", nos dijo un dirigente que salía de hablar con Castellano y dispuesto a "vender" cara la derrota.

A partir de hoy mismo el peronismo va a salir a la calle a ofrecer cualquier cosa, van a ofrecer trabajo a cambio de votos, ayer ya comenzaron a hacerlo y no les importa nada, lo que no quieren es perder la ciudad y Perotti dicen que ya les ofreció dinero para hacer pequeñas obras en estos dos meses que quedan para las generales y que ayude con este proyecto alocado y desesperado.

La seducción a Brenda Vimo también ya comenzó y seguramente en pocos días se va a sumar con algún proyecto interesante y apoyando a Castellano, al fin y al cabo y tal lo que dicen los mismos allegados al intendente, fue un grave error dejarla afuera de todo, los resultados están a la vista y de alguna manera van a querer enmendar el error, algunos mencionan que la actual concejala podría asumir en los próximos días como "jefa de gabinete" del gobierno municipal y desde ese puesto tener mucha acción en la campaña.

Gobiernan desde el año 1991, no están dispuestos a dejar el poder así por que sí y se puede esperar cualquier cosa de dirigentes con pocos escrúpulos, están dispuesto a todo, hasta de hipotecar la municipalidad con tal de no dejar el poder