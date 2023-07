Inflación y dólar: los precios de los productos importados quedaron desacoplados del tipo de cambio oficial

El dato que difundió ayer el INDEC de inflación mayorista, que se ubicó en junio por encima del avance de los precios al consumidor, reabrió un viejo debate que ahora incluso promueve el Gobierno: con qué tipo de cambio se fijan los precios de la economía, particularmente los de los bienes importados.

El disparador de la discusión fue la evolución de los precios de los importados, dentro del sistema de índices de precios mayoristas, que en conjunto subió 7,5% el mes pasado pero para las mercaderías ingresadas desde el exterior marcó 9,7% en junio. La pregunta que deslizaron desde el equipo económico fue con qué tipo de cambio se ajustaron esos precios. De acuerdo a la breve síntesis que compartieron desde el Banco Central, el tipo de cambio oficial avanzó el mes pasado a un ritmo de 7,5% mensual, mientras que las variables financieras del dólar lo hicieron muy por debajo, en un promedio de 3,4% el MEP y CCL al tiempo que el blue apenas subió 1 por ciento. “¿Qué precio siguieron los empresarios?” fue la pregunta que instalaron.

Desde hace meses algunos analistas vienen midiendo la brecha cada vez mayor entre los precios mayoristas importados y el tipo de cambio oficial, creció más del doble en el último año. Sin embargo, la novedad ahora es que no sólo estos precios están desacoplados del dólar oficial sino que, ante la incertidumbre por el proceso electoral, la indefinición en las negociaciones con el FMI y, sobre todo, el dramático drenaje de reservas que se produjo en los últimos dos meses, también se “desengancharon” del dólar financiero.

En ese sentido, la expectativa de una mayor brecha cambiaria ante el nivel cada vez más negativo de reservas netas y la presunción de un endurecimiento del cepo tiene un rol determinante.

“Cuando las restricciones de oferta son muy fuertes vemos precios ridículamente elevados hasta en dólares”, sostuvo el economista Amílcar Collante quien destacó que hace años que la pregunta respecto de cuál es el dólar que rige en la economía está instalada en la Argentina, no sólo los importados. “Creo que hoy, por un cepo más duro, hay más precios a un tipo de cambio gris entre oficial y blue”, afirmó.

En un informe reciente, la consultora Analytica consideró que la falta de anclas nominales y precios relativos en desequilibrio “abrieron la puerta a estos comportamientos en forma generalizada. Si bien la inflación es un fenómeno macroeconómico, es evidente que la búsqueda de cobertura a través de mayores márgenes está afectando y retroalimentando su aceleración”.

También la consultora Econviews hizo foco el punto y destacó es que los precios mayoristas de bienes importados dejaron de seguir al tipo de cambio oficial en el último año, desde que en junio de 2022 se endurecieran las restricciones al acceso a las divisas para importar.

“Desde comienzos del 2017 hasta el tercer trimestre del 2020, los precios mayoristas de bienes importados seguían la evolución del tipo de cambio oficial con variaciones de igual signo y de magnitudes similares. Eran un relojito -sostuvo el informe-. En septiembre del 2020 se rompió muy levemente con este patrón y desde ese entonces los precios de productos importados escalaron de tal forma que la brecha con la paridad cambiaria oficial pasó a ser del 10.24% un año después”.

Con el correr de los meses, la diferencia entre los precios mayoristas importados y el tipo de cambio se amplió de 19,92% a 49,83% en el último año, dinámica que se atribuyó a las severas restricciones en el acceso al dólar oficial. También los precios mayoristas de origen nacional anotan un desvío respecto de la evolución del tipo de cambio pero en mucha menor magnitud y con más estabilidad.

“En el caso de los precios mayoristas de productos nacionales se observa un panorama algo diferente. Los precios se aceleraron en junio de 2022 por 3 meses consecutivos y luego se mantuvieron constantes hasta el presente con una brecha de aproximadamente el 20 por ciento”, identificó Econviews.

De acuerdo a la consultora, la evolución disociada de los precios respecto del dólar podría tener algún aspecto positivo a la hora de avanzar en la unificación del tipo de cambio. “Los precios mayoristas importados y algunos de los mayoristas nacionales se vieron afectados por el cepo, reflejan otros tipos de cambio de mercado entre los $250 y $500. Esto no significa que una devaluación nominal no vaya a ser inflacionaria, si no que esa variación de precios puede ser de una magnitud menor para los bienes que ya tienen incorporado un tipo de cambio superior al oficial”, sostuvo.

* Para www.infobae.com