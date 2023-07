Pullaro: "Personalmente apoyo a Larreta, pero en mi espacio muchos apoyan a Patricia, no hay cheque en blanco"

Maximiliano Pullaro se fue a dormir a las 4 del lunes, luego de haber barrido a Carolina Losada y Mónica Fein en la interna de Unidos y quedado a las puertas de reemplazar a Omar Perotti. A su equipo le avisó a que a las 6.30, 150 minutos después, los volvía a ver en la oficina, para una reunión de análisis de la elección. Desde el lunes hasta el cierre de esta nota, visitó una veintena de localidades ubicadas en nueve departamentos de la provincia. “Para agradecer”, dice. No para, y esa es una de las cualidades por las cuales fue elegido. “Duermo en el auto”, aclara.

Ancho, recibió este jueves a Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales. Les dio una palmada, los reconoció como su fórmula presidencial, pero “en términos personales”, como le contó a Letra P en una entrevista. No es un cheque en blanco.

Pullaro adelantó que jugará para que Unidos gane la categoría Diputados provinciales, pero también para que la oposición le arrebate siete bancas del Senado al PJ. De lograrlo, asumiría con un escenario y poder inédito en Santa Fe, casi toda la Legislatura a su favor. Además, avisó que va a “convocar” a sectores del peronismo “que no se sienten representados por el perottismo y el kirchnerismo”.

-¿Qué pasó el domingo, esperaba esa diferencia?

-Es una pregunta difícil. Esperábamos una buena elección, nuestros números siempre nos dieron que estábamos muy bien y que estábamos ganando la elección primaria, pero sí nos sorprendió la inmensa cantidad de santafesinos que acompañaron la propuesta de Unidos para Cambiar Santa Fe.

-Sacó casi 500 mil votos, un número para una general más que para una PASO, ¿qué se valoró?

-Sentí que el santafesino nos estaba escuchando mucho más los últimos días y se centró mucho en las propuestas. También en los programas que contábamos con mucho detalle y en los equipos que teníamos para llevar adelante esas propuestas y esos programas que habíamos elaborado.

-Muchos y muchas pueden decir que ya está puesto como gobernador, ¿cómo se planea la estrategia ahora?

-No sentimos que hayamos cumplido aún el objetivo. Sí, el inmenso agradecimiento a los santafesinos que nos acompañaron. Desde el día lunes empezamos a trabajar como si hubiésemos empatado en la elección. Vamos a recorrer los 19 departamentos de la provincia, ya llevamos muchos. Estuve en Rosario, estuve en la capital, estuve en los departamentos Las Colonias, Castellanos, San Cristóbal, General López. Este viernes estaré en los departamentos San Lorenzo, Belgrano, Iriondo, y espero para el martes tener todos los departamentos recorridos para agradecerle profundamente a todos los vecinos que nos hayan permitido ser el candidato de este espacio político y de haber hecho una elección muy importante. Vamos a hacer la semana que viene una reunión de equipos técnicos, donde no solo estén quienes condujeron nuestros equipos, sino los de los tres espacios políticos que fuimos a esta elección, para enriquecer las propuestas electorales que vamos a llevar adelante y después encarar ya el último tramo de la campaña.

-El domingo habló con Losada, ¿le pidió que se sume a la campaña?

-Fue un diálogo muy corto, había mucho griterío, mucha gente alrededor en el búnker, era caótico, no pude tener una charla en profundidad, pero sí valoro el gesto de grandeza que tuvo de haberme llamado muy temprano, y también de Federico Angelini, que me llamó alrededor de las 18.30 para reconocer la derrota. Eso genera mucha tranquilidad en un momento de máxima tensión donde todo es confusión. Quedamos en charlar en los próximos días. Tracé una línea allá y miro hacia adelante. El objetivo más importante es el que ella marcó, que es ganarle al kirchnerismo en la República Argentina y ganarle al kirchnerismo en la provincia de Santa Fe. Y eso lo valoro profundamente. También lo dijo Mónica Fein.

-¿Reconoce la victoria de Clara García en Diputados o espera el escrutinio definitivo?

-No, estamos esperando el definitivo, pero es una elección muy pareja, por eso tenemos que esperar un par de días más.

-Si Clara llega finalmente a ser la ganadora en el definitivo, como se prevé, ¿va a trabajar fuertemente con ella para ganar la categoría?

-Vamos a poner todo el esfuerzo para ganar esa categoría y para ganar siete senadores más en la provincia.

-¿Siete senadores más? eso implicaría que Unidos tenga mayoría también en el Senado.

-Es la única manera de llevar adelante las profundas reformas que se necesitan en la provincia. Santa Fe necesita reformas y acompañamiento de los tres poderes para llevar adelante un cambio interinstitucional que nos dé un proyecto político de provincia para los próximos años y que pueda ser una provincia productiva que apueste fundamentalmente a la generación de empleo y trabajo. Para eso tenemos que trabajar muchísimo con la Cámara de Diputados, la de Senadores y por supuesto desde el Ejecutivo.

-¿Reforma constitucional?

-Lo vamos a evaluar, pero la preocupación hoy es seguridad, educación, desinversión en el sistema de salud y cómo generamos una estructura productiva que genere empleo y crecimiento económico.

-El intendente Javkin ganó la interna de Unidos en Rosario, él fue muy crítico suyo en la campaña y jugó con Losada ¿va a trabajar con él de la misma manera que con Clara García?

-Con todos los candidatos de Unidos para Cambiar Santa Fe voy a trabajar y voy a poner todo de mí. Le voy a pedir a la gente que nos acompañó que los pueda acompañar también a cada uno de ellos porque pertenecemos a un mismo frente político que comparte principios y valores más allá de las pequeñas diferencias que tenemos en el orden interno. El objetivo es tener muchos gobiernos locales para llevar adelante políticas públicas.

-¿Sin rencores con Javkin entonces?

-Sin rencores con nadie, ni con Javkin, ni con Fein, que también fue muy dura; ni con Losada, ni con ninguno de los candidatos que fueron adversarios en estas elecciones internas. Y vamos a convocar también a sectores del Partido Justicialista que no se sienten representados por el perottismo y el kirchnerismo.

-¿Como quiénes?

-Como muchos.

-¿Lo llamaron del peronismo para ponerse a disposición?

-No, no. Nos han felicitado muchos dirigentes del justicialismo que quieren una provincia distinta y los vamos a convocar también.



-El jueves ya lo visitaron de nuevo Larreta y Morales, ¿cuál es su aporte que le da a esta fórmula presidencial?

-Es en términos personales, lo quiero aclarar porque a mí me acompaña mucha gente que apoya a Patricia Bullrich. Es en términos individuales, no es en términos de Unidos ni de mi espacio político que era Santa Fe Puede. Es en términos personales el apoyo que yo le doy a Larreta, porque no quisiera faltarle el respeto a cientos de militantes y partidos políticos que me acompañaron a mí y que están con Patricia.

-No es un cheque en blanco entonces.

-Para nada.

