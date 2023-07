Jorge Macri, incómodo de cara a las PASO: "Me preocupa el nivel de participación bajo"

Luego de la derrota que sufrió Juntos por el Cambio en las elecciones municipales de Córdoba de este domingo 23 de julio, en particular en la capital provincial, el precandidato a jede de Gobierno del PRO, Jorge Macri, analizó el resultado y se mostró preocupado por el bajo nivel de participación en las votaciones.

"Me preocupa el nivel de participación bajo, algo que viene ocurriendo en general", expresó el ex intendente de Vicente López en la noche del domingo y, respecto a las elecciones cordobesas, lamentó: "Es una pena que no haya ganado Juntos por el Cambio. Podíamos hacer una muy buena intendencia".

Así, manifestó su disconformidad frente al alto nivel de abstención durante las votaciones: "Me preocupa no porque eso quiera decir que ganás o perdés, sino porque la legitimidad también se construye en la participación. No me gusta que algunos le transmitan a otros el derecho de elegir por ellos", dijo Macri en diálogo con José Del Río en Comunidad de Negocios (LN+).

"El que no va a votar le está dando más poder a otro. La no participación siempre es mala", remarcó el ministro de Gobierno porteño y señaló: "La coalición debe reflexionar sobre el por qué de su derrota y sobre todo por qué hubo hasta un 10% menos de participación ciudadana. Es mucha la gente que decidió no ir".

Además, Macri manifestó su preocupación de que el escenario se replique en la ciudad de Buenos Aires por la implementación del sistema de elección concurrente que estipuló Horacio Rodríguez Larreta:

"Quiero invitar a los porteños a que participen, en una elección que va a ser un poco compleja porque van a tener que elegir el mismo día Presidente y jefe de Gobierno, con dos sistemas diferentes. Me preocupa que no haya tanto nivel de información", comentó.

"Estuve recorriendo la ciudad de Buenos Aires y mucha gente me decía 'y tu boleta nene', y yo digo 'no, hay que ir a votar a la pantalla' y me dicen 'y entonces cómo es, cómo voto'. Todos vamos a tener que invertir tiempo en preparar a la gente para una votación que va a tener dos momentos y es importante que participen en las dos categorías", añadió.

Por otra parte, el precandidato a jefe de Gobierno del PRO también apuntó contra el oficialismo y los criticó por realizar una "campaña del miedo" de cara a las PASO del próximo 13 de agosto. "Es habitual que el kirchnerismo trate de generar temor respecto del cambio. El gran miedo que tiene ellos es a perder el poder", aseguró.

"Es gente que nunca ha estado en otro lugar que no sea la política, el Estado y sienten que si se quedan sin ese lugarcito en el mundo no van a saber qué hacer de su vida", expresó.

Al respecto, el ministro de Gobierno porteño hizo referencia a la campaña en contra del ex presidente Mauricio Macri en 2007 y señaló: "Cuando uno analiza el Estado que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, es un Estado con más educación, más salud, con seguridad. Tiene que ser un Estado eficiente que priorice las prioridades reales de la gente".

"Hay una discusión en la sociedad y en los medios que es rol y tamaño del Estado, y el gasto político", afirmó el ex intendente bonaerense y amplió: "Creo que el PRO vino a traer una bandera de rebeldía respecto al malgasto del Estado, cuál es el rol de la política y tenemos que volver a desafiarnos en ese sentido".

Asimismo, retomó las críticas al kirchnerismo y disparó: "Han dinamitado a toda la sociedad con el nivel de inflación que tenemos. El kirchnerismo habla para su tribuna pero sería bueno que hagan un mea culpa real, porque cuando uno hace un diagnóstico equivocado de la realidad nunca corrige los problemas. Han destrozado a la clase media".

A su vez, en cuanto a las elecciones en la provincia de Buenos Aires, Macri fue consultado sobre la alta medición en encuestas que tiene el actual gobernador Axel Kicillof, quien busca la relección, y manifestó: "Vamos a ver si es competitivo, estoy convencido de que les vamos a ganar, que nuestra PASO va a ser atractiva".

"En la suma de votos les vamos a ganar", insistió e hizo hincapié en que tanto Diego Santilli como Néstor Grindetti son buenos candidatos que pueden darle pelea en las urnas al gobernador bonaerense.

Finalmente, habló sobre su precandidatura a jefe de Gobierno porteño y el desarrollo de la campaña y concluyó: "Tengo experiencia en gestión, la gente lo valora. La gente busca gente que gestione, que de soluciones y eso es lo que traigo. Algunos hablan más de mi que de lo que tienen para hacer respecto de la Ciudad".

Con información de www.perfil.com