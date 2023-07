Juan Grabois: "En mi casa somos 5 y gastamos 200 mil pesos por mes"

“¿Cuánto gastás por mes?”, le preguntaron a Juan Grabois. La respuesta sorprendió: “Ponele que, entre todos, 200 mil pesos, somos cinco”.

En una entrevista con la influencer Mai Pistiner en el canal República Z, el precandidato presidencial por Unión por la Patria repasó al detalle cómo resuelve su economía personal y cuál es su relación con el dinero.

“Me gusta la simplicidad, que no es lo mismo que vivir sin comer”, dijo, y puso un ejemplo: “Nunca me compré ropa porque siempre tuve alguien que me la regaló. Zapatillas compradas por mi mamá, el jean no sé quién me lo regaló... a una casa de ropa, a comprar, no fui nunca”.

Grabois, líder del espacio Patria Grande, habló en la entrevista de cuestiones poco conocidas, que forman parte de su intimidad y día a día. Con un tono descontracturado, alejado de la discusión política dura. "Esa idea de que el lujo es vulgaridad la tengo presente. Siempre tuve ropa que me regalaron. Nunca fui a una casa de ropa", contó el precandidato que llegó al lugar porque lo llevó un compañero debido a que su Ford Escort modelo 2001 se rompió.

Respecto de su perfil público, el precandidato a presidente de Unión por la Patria sostuvo que "cualquiera que tenga exposición pública es una 'persona'" y dijo que sobre él se puso una máscara que "me juega en contra, pero no trabajo para romperla, porque la realidad lo va a hacer".

En la introducción de la entrevista, la conductora del ciclo le manifestó que uno de los objetivos iba a ser indagar acerca de sus orígenes para que se entienda mejor su postura política y se aclare si de verdad representa las ideas de la izquierda, como muchas veces se lo suele catalogar. Ante eso, Grabois contó que se autodefine como un "humanista" y defensor de la naturaleza.

En esa línea, mencionó que está a favor del matrimonio igualitario y de la separación del Estado de la Iglesia. "No creo que el Estado deba consagrar el matrimonio de nadie, sino garantizar los derechos de una pareja", manifestó. Y a tono con la entrevista, tocó un tema que atravesó el debate unos años atrás: "Cuando veo gente forzando el todes, me cae tan mal". Para Grabois hubo mucho "caretaje" alrededor del lenguaje inclusivo.

Su diálogo con Cristina

Más adelante, la entrevista viró hacia su relación con los dispositivos tecnológicos. Contó que no usa las redes sociales y que se limita a escribir los contenidos para que luego oto los publique. También que suele "colgar" y tardar en contestar mensajes de WhatsApp o directamente no contestarlos.

Sobre su número, dijo: "No más de 30 personas lo tienen, y de tanto en tanto, cambio de número y teléfono". Ello, justificó, se debe a que "me gusta hacer las cosas cara a cara".

En esa línea, contó que "una sola vez tuve un grupo de WhatsApp con Máximo (Kirchner) y Axel (Kicillof) para redactar una carta al Fondo Monetario Internacional /(FMI), a los dos o tres días que Macri anunció el crédito". En esa ocasión, recordó, "la base social la armé yo, la parte económica la hizo Axel y Máximo se enfocó en torno al kirchnerismo-peronismo".

Y una de las preguntas que surgió en ese momento fue acerca de su diálogo con la vicepresidenta Cristina Kirchner. Vale recordar que cuando se eligió la fórmula de unidad Sergio Massa - Agustín Rossi se especuló mucho acerca de su relación con ella y si había existido un contacto o una explicación.

Cuando le preguntaron si habla con la vice, respondió que si, que "es una de las 30 personas que tiene mi número". Sin embargo, no fue más allá con los detalles sobre esas comunicaciones,

"Massa tiene que sobreactuar"

En la fase final del streaming, la entrevista tomó un tono más político. Allí aprovechó para tirar dardos a la interna que mantiene con Massa de cara a las PASO y afirmó que "me da un poco de lástima por él, tiene que sobreactuar un poco su vínculo con Cristina para ver si queda absuelto de lo que hizo antes", en referencia a la etapa en la que el actual ministro de Economía se fundió en cuestionamientos a la actual vice y su espacio.

Descartó la posibilidad de llegar a ser ministro de Massa en caso de que gane las presidenciales, aunque ratificó que acompañará en caso de perder la interna. "Digo lo que pienso y hago lo que digo y, si yo gano, quiero que mi rival acompañe como corresponde a una coalición: si pierdo voy a tratar de acompañar para que nuestros principios sociales estén dentro del programa de Gobierno", soltó.

En términos generales, dijo que entre los votantes "hay un nivel muy grande de desconcierto porque venimos de dos decepciones". La primera, a su modo de ver, fue la "macrista, que prometió pobreza cero y la revolución de la alegría", y la "albertista" que "prometió hacer todo lo contrario a lo que hizo Macri y la verdad es que no se resolvieron los problemas".

Con información de www.perfil.com