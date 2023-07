Massa apuntala a Lewandowski para levantar al PJ en Santa Fe

El ministro de Economía y precandidato a presidente por Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, recibió al candidato a gobernador de Santa Fe por el peronismo, Marcelo Lewandowski para apuntalar la campaña a las generales luego de una dura derrota que el peronismo sufriera en las PASO. Tras una primera etapa electoral sin vuelo y con una evidente falta de sustento nacional que tuvo sus consecuencias, el ministro y el senador afinaron la logística y diseñaron un plan para recomponer las expectativas. El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, será la referencia del proceso electoral.

La reunión en el despacho del ministro fue a media tarde y tuvo su foto, algo más que necesario para un candidato al que le faltó un empujón estructural. El gobernador Omar Perotti jugó a la suya incluso con un apoyo edulcorado y arbitrario al candidato a gobernador, y el massismo no tuvo la consistencia que se esperaba.



Se definieron cuestiones logísticas de la campaña y de recursos, que ya en esta etapa no pueden escasear. “Es un buen candidato, no hay dudas, pero necesita un mejor auto porque los de enfrente compiten con uno bueno”, dijo una fuente al tanto de la negociación. "Se habló de las necesidades de la campaña. No sólo de lo que viene sino también de lo que sucede ahora con la sequía y la inseguridad. Es un tema que no soltamos", afirmaron a este medio.

Lo cierto es que hay un interés mutuo de que a Lewandowski y al peronismo le vaya mejor que en las PASO porque Massa ahora es candidato. En esa línea también se decidió que Katopodis sea la referencia nacional en la provincia de Santa Fe y no directamente el compañero de fórmula del ministro, Agustín Rossi, quien carga con varias derrotas en la provincia.



En este dar y barajar de nuevo que realiza el peronismo, además de poner los tantos sobre la mesa entre Lewandowski y Massa, se definió lanzar en Santa Fe la mesa Massa Presidente, con el objetivo de concretar un efecto dominó con la elección provincial y revertir la paliza que le dio Unidos para cambiar Santa Fe. Katopodis hará su debut al frente de la campaña santafesina este viernes en el debut de la mesa.

Con informacion de Letra P.