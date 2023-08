A días de las PASO, la inflación, la inseguridad y la corrupción son las principales demandas electorales

De acuerdo a la última Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP), un estudio mensual que realiza la Universidad de San Andrés con el objetivo de obtener mediciones sobre la satisfacción de los ciudadanos con el desempeño de los poderes del Estado y las diferentes áreas de política pública, la inflación, la inseguridad y la corrupción son las principales demandas electorales de cara a los próximos comicios en la Argentina.

En tanto, del muestreo que se hizo con 1.003 casos entre el 12 y el 21 de julio, se desprende que la percepción negativa del país supera al 40% y el 77% de los encuestados opina que la situación nacional está peor que hace un año.

Con respecto a la intención de voto para las generales de octubre, la mayoría de los encuestados (31,7%) decidiría su voto cuando finalmente estén definidos los candidatos después de las PASO, seguido por un 15,5% que elegiría durante la campaña. El 13,1% lo haría unos días antes, seguido por el 8,8% que decidiría su voto en el cuarto oscuro. Finalmente, un 8,7% de los encuestados aseguró votar siempre al mismo partido. Además, el 47% de los encuestados no planea cambiar su voto entre las PASO y la elección general.

Intención de voto e imagen de los candidatos

Según los datos recabados por la Universidad de San Andrés, la fuerza más votada en las PASO 2023 del próximo 13 de agosto sería Juntos por el Cambio (23%), seguido de Unión por la Patria (19%) y La Libertad Avanza (12%), mientras que el 21% se consideró “indeciso”, un 5% dijo que votaría en blanco y otro tanto, que no iría a sufragar.

En tanto, en la interna de Juntos por el Cambio, el muestreo señaló como ganadora a Patricia Bullrich (16,1% de votos) contra Horacio Rodríguez Larreta (9,1%), que, además, quedó en el cuarto lugar, detrás de Javier Milei (13,8%) y Sergio Massa (13,5%).

Asimismo, la dirigente con mayor imagen positiva es Patricia Bullrich (37%), seguida por Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal (33%). Detrás están Martín Lousteau (30%), Mauricio Macri (29%), Javier Milei (29%), Roberto Lavagna (28%), Wado de Pedro con 27%, Cristina Fernández de Kirchner (25%) y Sergio Massa (21%). Por su parte, Alberto Fernández se encuentra en el último puesto, con un 12%.

Todas las conclusiones

▪ Los encuestados consideran que el principal problema que afecta al país actualmente es la inflación (55%), seguida de la delincuencia, robos e inseguridad (38%) y la corrupción (35%). Además, estas fueron la primera mención del 24%, 9% y 13% de los encuestados, respectivamente.

▪ Segmentando según el voto en 2021, se observa que tanto los votantes de Unión por la Patria (58%) como los votantes de JxC (60%) ven a la inflación como el principal problema que afecta al país. Para los de Unión por la Patria, le siguen la justicia (41%) y el endeudamiento externo (36%).

▪ Para los votantes de JxC, el segundo principal problema es la corrupción (53%), seguida por la delincuencia, robos e inseguridad (47%). Hay una diferencia de 38 puntos porcentuales entre los que consideran a la corrupción como principal problema de los votantes de JxC (53%) y los votantes de Unión por la Patria que consideran que la corrupción es el principal problema (15%). Lo mismo sucede con el endeudamiento externo, que es mencionada como principal problema por el 36% de los votantes de Unión por la Patria y solo por el 5% de los votantes de JxC.

▪ La percepción negativa del país supera al 40%, tanto en retrospectiva como en prospectiva. En retrospectiva, el 77% de los encuestados opina que la situación nacional está peor en comparación con la situación hace un año, mientras que un 4% considera que está mejor.

▪ Respecto a la situación personal de los encuestados, 11% considera estar mejor y el 52% dice estar peor. Prospectivamente, es decir, considerando las expectativas respecto a la situación dentro de un año, el 41% considera que la situación del país empeorará, mientras que el 17% considera que mejorará. En cuanto a la situación personal de los encuestados, un 30% opina que estará peor, mientras que un 22% considera que su situación mejorará.

▪ En comparación con anteriores mediciones, la percepción negativa tanto retrospectiva como prospectiva desciende, siendo en la percepción prospectiva donde este cambio se da más marcado. En este sentido, cabría decir que el pesimismo respecto del futuro está contrayéndose. Eso no significa que los entrevistados consideran que su situación va a estar mejor, pero sí que al menos va a estar igual y no peor.

▪ En esta última medición, la dirigente con mayor imagen positiva es Patricia Bullrich (37%), seguida por Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal (33%). Todos los dirigentes cuentan con un diferencial negativo (es decir, mayores opiniones negativas que positivas). Facundo Manes es el dirigente con menor diferencial negativo (-5). Los dirigentes menos conocidos son Myriam Bregman (70% de conocimiento bruto), Gerardo Morales (81% de conocimiento bruto) y Facundo Manes (81% de conocimiento bruto).

▪ La imagen positiva de Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal se mantienen por encima del 30% (37% y 33% respectivamente) junto a Martín Lousteau (30%). Los sigue Mauricio Macri, con 29% de aprobación y un diferencial de -35, y Javier Milei con la misma aprobación y un diferencial de -28. Por otro lado, Roberto Lavagna consiguió 28%, seguido por Wado de Pedro con 27%.

▪ Alberto Fernández se encuentra en el último puesto, con un 12% de imagen positiva, y es el dirigente con el mayor diferencial negativo (-70). Cristina Fernández de Kirchner cuenta con 25% de aprobación (con un diferencial de -44) en la misma posición que Axel Kicillof y José Luis Espert. En similar medida, Sergio Massa continúa con una imagen positiva del 21%, pero con un diferencial negativo de -48. Máximo Kirchner es el segundo con mayor diferencial negativo (-60), con 15% de aprobación.

▪ El funcionario público con mayor imagen positiva es Eduardo “Wado” de Pedro con un 27%. Le siguen Daniel Filmus, Sergio Massa y Matías Lammens, con un 21%. Los ministros con mayor imagen negativa son Aníbal Fernández con 70%, y le siguen Sergio Massa, con 69% de imagen negativa, y Santiago Cafiero, con 56%. Todos los ministros tienen un diferencial negativo. El funcionario con diferencial negativo más alto es Aníbal Fernández (-55), seguido por Sergio Massa (-48) y Santiago Cafiero (-40).

▪ El caso Wado de Pedro es singular ya que la estrategia posicionamiento electoral lo instaló en la consideración pública con una mejora superlativa de su imagen. No obstante, si bien el funcionario en cuestión no permaneció en la liza competitiva, su imagen mejoró considerablemente.

A quién votan

▪ Si las elecciones presidenciales fueran hoy, el 23% de los encuestados votaría a Juntos por el Cambio, el 19% al Frente de Todos – Unión por la Patria y el 12% a los Libertarios. Por otro lado, el 21% respondió que no sabe a quién votaría, un 5% votaría en blanco y un 5% no iría a votar. Todo ello debe leerse con cautela, y considerando el margen de error de la encuesta (±3.16%). Se mantiene una tendencia favorable hacia Juntos por el Cambio y el Frente de Todos-Unión por la Patria, mientras por el contrario se contraen los Libertarios.

▪ Con respecto a las PASO, el 16,1% de los encuestados votaría a Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio, superando así a Horacio Rodríguez Larreta (9,1%) en la interna. El segundo dirigente con más intención de voto en las PASO es Javier Milei (13,8%), seguido por Sergio Massa (13,5%), quien obtendría ventaja en el partido Unión por la Patria por sobre Juan Grabois (4,9%). El 13.8% no sabe a quién votar en las PASO, mientras un 5,1% afirma que no votará.

▪ Reasignando a los indecisos, las cosas no se modifican mucho. Patricia Bullrich (18%) le ganaría a Horacio Rodriguez Larreta (10%) las PASO en JxC ; Sergio Massa (16%) a Juan Grabpis (5%) en UP; M. Bregman (4%) a G Solano en el FIT. JxC obtendría el 32.2% de la votación Total, UP el 24.2% y LLA el 15%. Insistimos una vez más, todo ello con cautela considerando al 9% que aún no sabe o prefiere no responder y el margen de error de la muestra de ±3.16%.

▪ A partir de las intenciones de voto para las PASO, podrían ocurrir dos escenarios en octubre dependiendo de quién gane las PASO en Juntos por el Cambio. En el caso de que Horacio Rodríguez Larreta gane la interna y finalmente sea el candidato, Sergio Massa obtendría la mayoría de los votos (20,6%), seguido por un empate entre Rodríguez Larreta y Milei con un 18,5%. El segundo escenario ocurriría si Patricia Bullrich gana las PASO de Juntos por el Cambio, ahí obtendría una mayoría del 23,7%, seguida por Sergio Massa (20,7%), y luego por Javier Milei (15,9%); Una posible polarización clásica.

▪ El 47% de los encuestados no planea cambiar su voto entre las PASO y la elección general, mientras un 38% aún no lo sabe. Por el contrario, un 11% afirma cambiar su voto entre las PASO y la elección general. Las mujeres muestran más incertidumbre con un 43% que no saben si lo cambiarán, mientras el 53% de los hombres responde que no lo cambiará. Generacionalmente hablando, los Baby Boomers son los menos propensos a cambiar su voto (59%). Los votantes de Unión por la Patria (66%) y Juntos por el cambio (62%) se mostraron parejos en la postura de no cambiar el voto de una elección a otra, mientras el 26% de los votantes del Frente de Izquierda sí tienen pensado cambiar su voto.

▪ La mayoría de los encuestados (31,7%) decidiría su voto cuando finalmente están los candidatos, seguido por un 15,5% que decidiría durante la campaña. El 13,1% decidiría unos días antes, seguido por el 8,8% que decidiría su voto en el cuarto oscuro. Finalmente, un 8,7% de los encuestados vota siempre al mismo partido.

▪ Al momento de decidir por un candidato, el 55% de los encuestados afirma que tiene en cuenta sus propuestas, un 45% dice que tiene en cuenta su honestidad, mientras que un 34% opta por la experiencia en gestión. Por otro lado, los factores menos tenidos en cuenta son si es oficialista (1%), su aspecto (3%) y que sea opositor (3%).

▪ Cuando empieza la temporada electoral, el 39% de los encuestados asegura que la fuente de información que más peso tiene en su proceso de toma de decisión son las entrevistas a los candidatos, seguido por los debates políticos (38%) y los discursos de los candidatos (30%). Las fuentes de información con menor peso son los diarios que leen (13%), las radios que escuchan los encuestados (12%) y los spots de campaña (5%).

Consideraciones de la encuesta

Para la encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés fueron realizadas 1003 entrevistas en total, entre el 12 y el 21 de Julio de 2023, a adultos de 18 años en adelante, conectados a internet, en Argentina.

• La muestra es estratificada por región con cuotas de NSE y Edad. Se realiza en 8 regiones: NOA, NEA, Cuyo, Centro, Sur, y Buenos Aires dividida a su vez en CABA, GBA e interior de la Provincia de Buenos Aires. Los datos se ponderan de acuerdo a parámetros de Voto en elección 2021.

• La encuesta versa sobre satisfacción con la marcha general de las cosas, el desempeño de los poderes políticos y las políticas públicas, la aprobación del gobierno y sobre la opinión respecto de los principales líderes políticos nacionales. También indaga sobre tendencias sociales y temas de coyuntura política.

• En algunos casos los resultados de la suma de los porcentajes de respuesta no suman 100, ello puede deberse a redondeos computacionales, respuestas múltiples o la exclusión de los que no saben y no contestan. En algunos resultados se indica si fueron ponderados siguiendo algún criterio diferente al resto.

• Todas las encuestas están sujetas a otras fuentes de error adicionales a los errores muestrales, tales como errores de cobertura o medición. La precisión de esta encuesta online se estima mediante el cálculo de intervalos de credibilidad bayesianos. Usando una aproximación simple del posterior en una distribución normal, el intervalo de credibilidad del 95% está dado por, aproximadamente: ŷ + 1 𝑛 ,de lo que se deduce que para una encuesta de 1000 casos es de aproximadamente +/− 3.15 puntos porcentuales.

Con información de www.eldiarioar.com