El PJ provincial busca ánimo para encarar las elecciones

El PJ santafesino busca recomponer el ánimo tras la dura derrota en las Paso y tiene que diseñar ahora una campaña en sincronía con la nacional para apuntalar al binomio Sergio Massa-Agustín Rossi y a la lista de diputados que encabeza Germán Martínez.

Con ese propósito, los diferentes sectores del peronismo provincial se congregaron este viernes por la tarde en el club Central Córdoba de Rosario para lanzar la mesa Massa Presidente del centro-sur de Santa Fe. Lo mismo ocurrió a la mañana en la ciudad capital, donde se conformó un diagrama similar pero para el norte de la provincia.

En ambas actividades estuvieron Marcelo Lewandowski, el candidato a gobernador de Juntos Avancemos, y el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis. La idea es activar a la militancia para que refleje la “unidad” sellada por arriba y con un doble propósito: remontar más de 500 mil votos que sacó el frente Unidos en Santa Fe y posicionar en el territorio a Massa para que sea el candidato a presidente más votado a nivel nacional.





En un tiempo donde las campañas se intensifican por las redes sociales, lo ocurrido en Central Córdoba parece una curiosidad antropológica: dirigentes cara a cara con los militantes, discursos de tribuna y retumbar de bombos y redoblantes al compás de la Marcha Peronista.

“Cuando hay unidad de concepción, hay unidad de acción”, respondió Lewandowski cuando preguntó cómo van a hacer para sintetizar dos campañas en simultáneo. “Tenemos el mismo proyecto, que es el modelo productivo. Si a Santa Fe le va bien en la producción, pero no tiene un correlato en la política nacional, seguramente veremos, como ocurrió años atrás, cómo nuestras fábricas cierran y cómo nuestros trabajadores pierden su trabajo o poder adquisitivo de sus salarios. Y no es que ahora decimos que las cosas están brillantes. No somos tontos y somos los suficientemente autocríticos para pensar que hay mucho por corregir, pero que la solución no está en volver al pasado sino en encontrar las soluciones de cara al futuro. Es lo que proponemos”, soltó el candidato a gobernador.

La misma línea argumental siguió Diego Giuliano, tercero en la lista de diputados nacionales, detrás de Martínez y Florencia Carignano. “Del otro lado (en Juntos por el Cambio) vemos una posición muy dirigida hacia el pasado y recrear una situación que la Argentina ya vivió y que la padeció con mucha dificultad, como fueron los gobiernos de la Alianza y de Mauricio Macri. Pensamos que debemos continuar con un rumbo que tiene que ver con la producción, con el trabajo y con lo que Sana Fe significa para el país. Nada le conviene más a la provincia que un proyecto productivo”, señaló el ministro de Transporte de la Nación, en una conferencia de prensa bastante precaria e improvisada en la cancha de básquet de Central Córdoba.

Con informacion de La Capital.