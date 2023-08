Encuestas muestran empate técnico entre Biden y Trump en 2024, pero indecisos a favor de los demócratas

Días atrás una encuesta de The New York Times/Siena College arrojó que el expresidente Donald Trump sería elegido entre los candidatos republicanos, y ahora fue el turno de medir un eventual choque con el actual presidente Joe Biden. Allí, si bien el resultado fue un empate técnico, hay un grupo de votantes que no se inclinó por ninguno de esos candidatos pero que reúne como patrón en común ser anti-Trump, lo que favorecería los demócratas.

"Si esos dos hombres son los candidatos presidenciales el próximo año, el 43% de los votantes registrados dicen que apoyarán a Biden, y el 43% dicen que apoyarán a Trump", explicaron en un artículo del periódico estadounidense.

"Pero 43 más 43 obviamente no es igual a 100. También hay un 14 por ciento de votantes registrados que se negaron a elegir a alguno de los dos candidatos. Algunos de ellos dijeron que no votarían el año que viene. Otros dijeron que apoyarían a un tercer candidato. Otros se negaron a responder a la pregunta de la encuesta.

Se puede considerar a este 14% como los votantes de "Ni lo uno ni lo otro", al menos por ahora. Al final", argumentaron.

Pero destacaron que la característica más notable de estos votantes es que son muy críticos con Trump. Por definición, tampoco les entusiasma Biden. Pero están considerablemente menos contentos con Trump.

"Son más propensos que todos los votantes registrados a decir que creen que Trump 'ha cometido graves delitos federales' y más propensos a decir que su comportamiento después de las elecciones de 2020 'amenazó la democracia estadounidense'. En ambas preguntas, una mayoría de todos los votantes registrados dan estas respuestas anti-Trump, pero una mayoría aún mayor de estos votantes 'ni uno ni lo otro' lo hacen", destacaron.

"Estos patrones recuerdan que la mayoría de los votantes nunca han apoyado a Trump, quien con sus aliados más cercanos en el Partido Republicano han alienado a los votantes indecisos, especialmente en los suburbios. Trump también ha ayudado a inspirar un aumento continuo de la participación entre los votantes jóvenes de tendencia demócrata en los estados indecisos".

La mayoría de estos votantes forman parte del anti-Trump del país norteamericano. Más de ellos se identifican como demócratas que republicanos, y más votaron por Biden en 2020 que por Trump. "Claramente es un grupo mejor para Biden que para Trump", dijo Nate Cohn, analista político jefe de The Times.

Sin embargo, lo que podría no traducirse en una balanza a favor de Biden es que finalmente estos votantes indecisos no terminen votando, algo que ya manifestaron en dicha encuesta. "Solo el 62% del grupo lo hizo en 2020, según los registros electorales que The Times y Siena College emparejaron con los resultados de la encuesta", explicó Cohn.

El analista del Times hizo un cálculo en el que asumió que estos votantes acudirían a las urnas a un ritmo similar el próximo año y luego los asignó a Biden o a Trump en función de su voto declarado en las elecciones de mitad de mandato de 2022. En ese escenario, Biden recibiría el 49% del voto popular, mientras que Trump recibiría el 47%. El 4% restante apoyaría a terceros candidatos.

Con informacion de Diairo Perfil.