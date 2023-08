El apoyo de Carrió a Larreta que suma más tensión a la interna de JxC

La precandidata a diputada del Parlasur, Elisa Carrió, publicó este domingo un video en el que reiteró su apoyo al candidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta. Desde Twitter, Lilita volvió a sumar tensión a la interna de Juntos por el Cambio (JxC), a una semana de las PASO.

Si bien el respaldo de Carrió a Larreta no es una novedad, el mensaje de la referente de la Coalición Cívica (CC) es un nuevo capítulo en la intensa disputa dentro de JxC, con la precandidata Patricia Bullrich enfrente, quien lleva el respaldo de otro referente como Mauricio Macri, en lo que fueron semanas de cruces y acusaciones dentro del espacio opositor.

Elecciones 2023: Carrió subió un video en apoyo a Larreta

Este domingo, Carrió escribió desde su cuenta de Twitter: "Creo en la fortaleza, la constancia y en el paso a paso. Por eso, creo en Horacio Rodríguez Larreta", expresó.

En la publicación, Lilita compartió un breve video donde se la ve junto a Larreta junto a otras imágenes de la campaña y la gestión, en referencia al apoyo al precandidato presidencial al que definió como "una persona que trabaja día a día, incansablemente para cambiar la Argentina".

Fiel a su mensaje, Carrió intentó bajar los ánimos dentro de JxC y llamó a votar por Larreta el próximo domingo 13 de agosto. "Es momento de sanar para salir adelante. El domingo 13 de agosto, acompañanos con tu voto", expresó la precandidata a diputada del Parlasur.

"Voy a votar a Horacio": Vidal expresó su apoyo a Rodríguez Larreta

María Eugenia Vidal sacudió la interna de Juntos por el Cambio al adelantar que votará por Horacio Rodríguez Larreta en las PASO del domingo 13. La ex gobernadora de Buenos Aires se suma así a la campaña del jefe de gobierno porteño contra Patricia Bullrich a pesar de que algunas figuras de su equipo, como Cristian Ritondo, apoyan a la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri.

Con un mensaje en redes sociales titulado "Mi voto", María Eugenia Vidal aseguró que apoyará Horacio Rodríguez Larreta. "Faltando pocos días para las PASO y con la convicción de que el 14 de agosto vamos a estar todos juntos, unidos, quiero contarles que en las próximas elecciones, voy a votar por Horacio", publicó Vidal esta mañana en su cuenta de Twitter.

"Somos amigos hace 27 años, trabajamos juntos y estuvo en los momentos más lindos de mi vida y también en los mas difíciles. Pero no lo voto por eso. Durante 27 años, lo vi trabajar de lunes a domingo, desde las 6 de la mañana hasta la noche tarde. No un día, no una semana, no unos años. Siempre", agregó.

Con información de www.ambito.com