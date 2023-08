“Necesitamos un cambio profundo y no nos vamos a dejar correr”, dijo Patricia Bullrich en su primer cierre de campaña

“A los que dicen que no nos van a dejar gobernar, esta vez la fuerza del cambio va a ganar las elecciones, va a liderar el poder de cambio más importante que recuerde la historia argentina y no nos vamos a dejar correr”, advirtió Patricia Bullrich en el cierre de su campaña porteña, en el que afirmó: “No necesitamos un cambio cualquiera, necesitamos un cambio profundo, un cambio de fondo, que se anime, que no se quede a mitad del camino, que saque a la gente la desidia y la pobreza”.

En un salón ubicado en Conesa al 1100, en el barrio de Colegiales, la precandidata presidencial fue la oradora principal de un acto al que concurrieron unas 2.000 personas que la ovacionaron en varios momentos de su discurso. Antes de ella hablaron precandidatos a diputado nacional en la ciudad de Buenos Aires como Maximiliano Guerra, Daiana Molero y Damián Arabia, además de Hernán Lombardi, uno de sus principales dirigentes, y el radical Luis Petri, su compañero de fórmula.

“La Argentina se nos está yendo de las manos y no lo podemos permitir”, dijo Arabia, el armador del bullrichismo en el interior, que pidió prepararse para “los que no están avisando que nos van a esperar para tirarnos piedras”. Petri, por su parte, sostuvo que “los cambios tienen que ser profundos porque la crisis es profunda y no alcanza con maquillaje ni con atajos”. “No hay que negociar con quienes secuestraron a la Argentina”, señaló en alusión al kirchnerismo y, en uno de los momentos más duros del acto, consideró que Cristina Kirchner “tiene que estar presa y devolver lo que se llevó”.

* Para www.infobae.com