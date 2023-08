Gisela Scaglia: "El modelo que propone Bullrich no incluye diálogo y eso me preocupa"

La candidata a vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia (PRO), habló a tres días de las elecciones nacionales PASO y se refirió a la interna de Juntos por el Cambio para presidente. "Nos jugamos el destino de la Argentina", remarcó y dijo que "hay que desterrar la violencia del país".

"Creo que el modelo que hoy propone Patricia Bullrich no incluye a mucha gente en la Argentina. No incluye diálogo y eso a mí me preocupa. Sea cual sea el resultado, creo que el resultado del domingo nos tiene que llevar a una Argentina de más diálogo. Y por eso acompaño a Horacio Rodríguez Larreta, porque para mí está la clave", dijo Scaglia en Ahora Vengo, el programa de Luis Mino en AIRE.

"Nos jugamos el destino de la Argentina. Y ese destino de la Argentina no es con más violencia. Cuando vos a la Argentina le pones violencia, el resultado es más violento todavía. No solo la Argentina. En Ecuador mataron a un candidato a presidente. Esa violencia es la que nosotros tenemos que desterrar de nuestro país", aseguró la referente del PRO en Santa Fe.

"El 16 de julio, los santafesinos rompimos la grieta. Con Maxi Pullaro dimos una pelea muy importante para la provincia que tenía que ver con el diálogo, con la propuesta y con la no agresión. Muchos pensaban que iba a ganar la agresión, que iba a ganar la tele nacional, que iba a ganar el que gritaba más fuerte. Y la gente no votó eso. La gente votó a un candidato a gobernador que se paró en la provincia de Santa Fe, la recorrió, la conoció, habló con todos los sectores y le dijo qué va a hacer. Y es muy igual a lo que propone Horacio hoy. Yo por eso confío el domingo en la gente", sostuvo Scaglia.

Y dijo que el voto de Rodríguez Larreta no está en las redes sociales. "Ese voto, que a veces es silencioso, no está en la red social, no está en Twitter porque está laburando, porque está haciendo de este país grande, porque está arriba de un tractor, porque está abriendo el kiosco, porque está limpiando una casa, porque está trabajando, porque llevando a los chicos a la escuela y a lo mejor no tiene y no tiene tiempo para la red social", dijo.

"Ese voto nos va a acompañar porque entiende que la única forma de sacar a la Argentina adelante es con mucha honestidad, diciendo la verdad sobre todas las cosas y con propuestas", cerró.

Con informacion de Aire de Santa Fe.