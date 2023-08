Salió a la luz el método que utilizarían Nicole Neumann y Fabián Cubero para filtrar información del otro

La polémica entre Nicole Neumann y Fabián Cubero no tardó en ser un tema en los medios de comunicación que sumó voces en contra y a favor de ambos protagonistas. Más allá de las diferencias que el modelo y el futbolista supieron dar a conocer en el pasado, en Intrusos (América) describieron el supuesto modus operandi que ambos habrían implementado para filtrar información sobre el otro.



Según explicaron, como ninguno de los dos puede hablar a causa de un bozal legal, suelen hacer que personas cercanas a ellos den a conocer a la prensa los conflictos familiares que enfrentan. “Yo no voy a decir de qué lado, pero a mí una vez me agarró en un cumpleaños, nada que ver, una persona, no voy a decir quién, allegada a una de las dos partes. Quería meter fichas y operar muy obviamente en contra de la otra”, aseguró Pampito Perelló.

Sorprendida por lo que decía el panelista, Florencia de la V comentó que a ella le había pasado algo similar hace un tiempo: “A mí también me lo quisieron hacer, tampoco voy a decir la persona, pero fue muy burdo. No daba el lugar ni el contexto para que me hable de eso. Un montón”.



Por qué Nicole Neumann y Fabián Cubero no hablan de sus conflictos en la Justicia

En ese sentido, Pampito explicó que él decidió alejarse de la polémica al instante: “Lo que pensé es que si realmente lo que me habían contado a mí era real, porque me contaron barbaridades, tenían que salir los involucrados a hacer esa denuncia y lo tenían que contar ellos, yo no iba a decirlo”.

“No lo hacen porque como está todo tan judicializado y tienen tantas causas y batallas en la Justicia, tienen la orden de no hablar. Al haber una menor de por medio, existe una multa para cualquiera que lo haga”, detalló Maite Peñoñori. Y agregó: “Coincido en que ninguna de las dos partes cuidó ni preservó a las nenas... Ninguno de los dos puede culpar a los medios de lo que pasa”.



Por su parte, Pampito sumó: “Los medios no somos santos, pero los únicos que exponen a los menores son los padres”. Después de que Karina Iavícoli defendiera a Nicole y a Cubero asegurando que eran buenas personas, el periodista explotó: “Son buenas personas, pero les gusta generar el quilombo. Si mandás a un amigo tuyo a contarle algo a un periodista destrozando a la otra parte sos buena persona, pero te gusta el chusmerío”.

Fuente: Pronto