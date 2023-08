Gustavo Glaría, padre de Gonzalo: “El mensaje que queda es que no hay que meterse"

“El fallo me deja esa sensación: que la vida vale menos que un robo”, con esta frase, Gustavo, el papá de Gonzalo Glaría, quien falleciera trágicamente el 31 de diciembre de 2019, describió al fallo que condenó a Cristian Milessi y a Matías Perea como coautores de un robo, pero no de un homicidio, tal cual como lo proponía la fiscalía, a cargo de Diego Vigo.

“La verdad, es que esto está en pleno desarrollo, porque la condena no está firme. Lo que uno tiene es la tranquilidad es que no van a salir libres, que van a ir presos. Por lo menos, de esta forma, la Justicia demuestra que está trabajando”, agregó. Esto se debe a que la pena es de 4 años y 6 meses. Al superar los 3 años, deberán ir a prisión, aunque se descontará el plazo que estuvieron con prisión preventiva.

“El Dr. Vigo recién nos explicaba que iba a esperar a los fundamentos y que va a ir a una apelación. Esto es porque desde un primer momento la Fiscalía siempre pensó lo mismo: la Dra. Capitanio, Loyola y ahora le toca al Dr., que en solo 22 días le tocó presentar el caso”, agregó.

“No estábamos esperanzados en la condena de 16 años, sí que se iba a condenar todo lo que pasó. Pero estamos en la Argentina y que la Justicia siempre deja algo que desear. Es más de lo mismo”, completó.

“El mensaje que queda es que no hay que meterse cuando hay un robo, que no hay que comprometerse. Y no es así. Por eso tenemos que seguir peleando: que la vida de Gonzalo no se fue en vano”, completó.

Con información de Vía País