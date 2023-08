¿Qué dijeron sin decir? La comunicación no verbal de los precandidatos durante la votación

La comunicación no verbal es la manera en que las personas dan mensajes sin usar el lenguaje hablado ni escrito. Los gestos, las expresiones faciales, las posturas, los sonidos, entre otros también “hablan” y “dicen” cosas. Es muy importante en la comunicación de las personas en general porque puede complementar, reforzar o contradecir el mensaje verbal, y también revelar emociones, actitudes e intenciones.

Según dijo a Infobae, el abogado Franco Pisso, docente universitario de Oratoria Jurídica y certificado en comunicación no verbal por la Universidad Austral y en “Micro Expressions” (micro expresiones) y “Subtle Expressions” (expresiones sutiles) por Paul Ekman Group, “en el escenario político, las palabras pueden ser poderosas, pero hay otro lenguaje en juego que habla más fuerte que las declaraciones verbales: la comunicación no verbal”.

Pisso llamó a prestar atención a las expresiones que no son orales porque “cuando un aspirante a la presidencia se dirige al público, la audiencia tiende a buscar de manera consciente objeciones a su discurso, muchas veces las encuentra y otras tantas, no. Pero la comunicación no verbal termina transmitiendo al inconsciente mucha información ‘no justificada’”.

En ese sentido, dijo que muchas veces las personas dicen de un candidato —o de cualquier persona— “‘no sé por qué, pero no me gusta’; ‘no me cierra’; ‘me genera desconfianza’. Estas son conclusiones que provienen de nuestro histórico, pero poco practicado conocimiento sobre la comunicación no verbal”, subrayó.

Por su parte, Daniel Colombo, Máster Coach Ejecutivo especializado en alta gerencia, profesionales y equipos; mentor y comunicador profesional y conferencista internacional, señaló a Infobae que “en este tipo de visiones generales sobre el registro de discursos, la comunicación no verbal y emocional, necesitamos siempre tener en cuenta los contextos”, ya que un acto, un reportaje o el momento de acercarse a una mesa de votación “es un recorte de la realidad”.

“Hay muchas variables a considerar y no sólo lo que percibimos al ver y escuchar: necesitamos entender qué sentimos al ver a las personas públicas. Es ese sentir lo que le da sentido o no a la congruencia que puedan tener, porque inevitablemente están conectadas con las experiencias previas que tengamos respecto a esa percepción”, explicó.

Por su parte, Marcelo Sola, especialista en comunicación no verbal, coach ontológico y director de Hcc Integral, recordó, en diálogo con Infobae, que los estudios más recientes indican que, “del 100% de toda nuestra comunicación, el 55% corresponde al lenguaje corporal, el 38% al tono, velocidad y ritmo de la voz y el 7% restante a las palabras”.

Desde las 8, los precandidatos se acercaron a emitir su voto en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en todo el país. Así los vieron en su desempeño no verbal los expertos consultados por Infobae.

Sergio Massa

Uno de los dos precandidatos de la coalición oficialista Unión por la Patria, Sergio Massa, fue uno de los primeros dirigentes en llegar a votar, a las 8,30 de la mañana, y tras poner su voto en la urna dialogó con los periodistas en la Escuela EP N°34.

Según la observación de Colombo, Massa, en ese diálogo con la prensa, adoptó una “postura y un mensaje serenos, con tono conciliador. Bajó los decibeles de una contienda agresiva. Erguido, queriendo demostrar liderazgo y fortaleza. Miró en paneo hacia todos los periodistas, queriendo abarcarlos a todos. Es la misma técnica que se utiliza al hablar ante muchísimas personas. Su voz fue dubitativa. Tuvo muchas reiteraciones de palabras que le restaron potencia a lo que dijo. Pareció un discurso un tanto convencional. Bien el incorporar el storytelling (alguna anécdota personal), en este caso la lasagna y que la madre estaba arreglando la cocina. También el pasar el boletín de cómo agendó su día, siempre ligado al concepto de ‘acá hay equipo’ al mencionar las reuniones, etc”.

Mantuvo una actitud de “serenidad” transmitió su deseo de ganar “por eso insistió tanto en que la gente vaya a votar, que es el gran dilema de las fuerzas políticas hoy”. Además, “pocas veces detuvo la mirada en alguien; se iba con su mirada hacia los costados, lo que puede significar que está buscando información para decir, o bien, esquivando la mirada de los demás y no enfrentarla”.

Pisso interpretó que a Massa se lo vio “cansado”, hablando “con una velocidad más lenta y un volumen más bajo de lo que nos tiene acostumbrados. No mostró efusividad ni entusiasmo, ni al momento de la foto realizando el sufragio ni tampoco en las palabras que le dedicó a la prensa de manera posterior. El único momento donde se lo ve contento es cuando felicita a quien arm´´o la conferencia de prensa post votación”. En los saludos a las autoridades de su mesa entró “en juego la proxémica y, en consecuencia, la afinidad que tiene con cada uno de los que la componen”. “A las primeras dos personas les da la mano, manteniendo una distancia, pero cuando saluda a la tercera persona que compone la mesa, lo hace con un beso en la frente, algo que culturalmente está asociado a una relación de muchísima confianza y sobre todo, protección. Le toca la cabeza y el cabello y permite un acercamiento, que desde la proxémica se considera ‘íntimo’”, señaló el experto.

Por su lado, Sola vio a Massa “tranquilo, serio, cuidadoso a la hora de hablar en su conferencia de prensa, un tanto nervioso en cuanto a la congruencia entre el lenguaje verbal y el movimiento de sus manos al hablar.

Horacio Rodríguez Larreta

Tal como estaba previsto, uno de los dos precandidatos a presidente por Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, asistió a votar en la Facultad de Derecho de la UBA pasadas las 10. Se produjo en el lugar un breve tumulto de personas que también se encontraban en el lugar, además de los periodistas. Se mostró sonriente y relajado. Previamente había asistido a una reunión con dirigentes de su partido, en Tigre.

Pisso había advertido que luego de las PASO de Santa Fe, el postulante “mutó” su actitud y comenzó a manifestar “gestos de poder, empezó a utilizar ademanes que ocupan más espacio de lo habitual. Basándonos en la teoría de la evolución de las especies de Darwin, esto tiene un significado importante desde lo territorial. Un mamífero que ocupa mucho lugar y se expande se percibe como confiado”.

“Sin embargo, tiene un gran problema que es la ausencia de movimientos fluidos, y eso no se percibe únicamente en los discursos sino también en su vida cotidiana”. Esta manifestación, “para nuestro instinto más primitivo, eso es una alerta dado que inconscientemente, siempre tenderemos a buscar como referentes a personas que se vean fuertes y sanas”.

Martín Lousteau

El precandidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de Juntos por el Cambio, el radical Martín Lousteau, se mostró “erguido, joven y con ganas”, puso el toque de cotidianidad en su discurso al contar que llevó a las autoridades de su mesa “medialunas y churros”, dijo Colombo. Esto “significa que quiere hablar en forma simple, como cualquier otra persona. Se dispersó un poco cuando los periodistas le hacían varias preguntas juntas (la recomendación siempre es elegir una de esas preguntas, hacer foco en quien le pregunta y responder); es decir, no pretender abarcar todo en esas entrevistas por asalto de muchos periodistas juntos”.

Además, “su discurso incluyó algunos slogans como al comienzo; frases armadas que fueron parte del articulado de su campaña”, señaló Colombo. El candidato se expresó sin temor a “mostrarse como una persona común”, al hablar sobre su perra, a la que sacó a pasear antes de ir a votar temprano, de su pareja, la actriz Carla Peterson, que iría a votar luego, dijo, cuando él llegar a cuidar de su hijo, Gaspar, y al revelar que almorzaría con amigos y la familia. “Sobre el final, reforzó su fortaleza: las propuestas (“peinamos cada barrio”, dijo) y las mencionó. Habló de su intención de trabajar sobre propuestas y no de abstracciones´”. Asimismo, se manifestó “optimista en su postura corporal, en una sonrisa fresca con el brillo de sus ojos achinados cuando sonríe” y transmitió una sensación de “entusiasmo; dinamismo y frescura”, dijo el experto.

Sola interpretó que a Lousteau “se lo vio simpático, abierto a la prensa, más conversador que de costumbre, ansioso, muy comunicativo”.

Jorge Macri

El candidato del PRO, en la alianza Juntos por el Cambio, a Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, emitió su voto en la escuela Lenguas Vivas. Allí llegó solo y comentó que regresaría a su casa para acompañar a su esposa, la periodista María Belén Ludueña a emitir su voto.

El especialista en lenguaje corporal Marcelo Sola dijo haber visto al postulante porteño “seguro y prolijo a la hora de expresarse, escuchó atentamente las preguntas de los periodistas, se lo vió seguro en su discurso, por momentos se apresura para responder, dejando claro lo que quiso expresar. En la fila de la votación se lo vió observador, seguro, expectante”.

Axel Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien se postula para la reelección, votó en La Plata, adonde llegó acompañado por su esposa, Soledad Quereilhac. Arribó caminando la última cuadra, tomado de la mano de su mujer, con las facturas de rigor para las autoridades de mesa, que un colaborador le alcanzó apenas ingresar. Saludó con un beso y se mostró relajado compartiendo un mate mientras aguardaba su turno de votación.

Sola consideró que a Kiciloff “se lo pudo ver con un tono de voz de duda e incertidumbre, inquieto, movilizado pero cuidadoso en su discurso. Caminando por la calle, se lo vió espontáneo, natural, ni tenso ni nervioso, un ciudadano más caminando seguro con su esposa”.

Con información de www.infobae.com