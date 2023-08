"Peligroso es no tener comida para tus hijos": Anamá Ferreira cruzó a Lali Espósito por sus dichos hacia Milei

Javier Milei, aspirante a la presidencia representando al partido La Libertad Avanza, logró prevalecer en las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias de este domingo, obteniendo el respaldo del 30,04% de los sufragios.

A raíz de estos resultados, Lali Espósito atrajo la atención al expresar con firmeza en su cuenta de Twitter. Ante el triunfo del político, la cantante compartió el mensaje: "Qué peligroso. Qué Triste", dando a conocer su perspectiva.

Después de su declaración, varios personajes reconocidos respondieron en oposición a la artista, y uno de ellos resultó ser Anamá Ferreira, quien compartió sus opiniones en sus publicaciones temporales de Instagram. "Amo a Lali. Dicho esto, va: Peligroso es salir a trabajar y que no sabes si vas a volver a tu casa", comenzó.

"Peligroso es no tener comida para tus hijos. Peligroso es matar a Morena por un celular, pobre chiquita. Peligroso es un dólar a 600 y no tener techo. Peligroso, Lali, es no tener cloaca, agua potable. Peligroso es los mismos políticos sean candidatos y decir que van a vencer la inflación de 130%. Peligroso es una inflación de 7 u 8% todos los meses. Peligroso es los jóvenes abandonado la Argentina", enumeró.

Fuente: Ratingargentina