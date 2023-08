¿Podrá Lalo Bonino tener arrastre de votos del "huracán" Milei que perjudiquen a Viotti?

Las elecciones en Rafaela para intendente van a entrar en pocos días en la recta final, y la quietud que se observa, más allá de la hartante cartelería que molesta a todos, las definiciones de los candidatos se están haciendo esperar y pareciera que están con miedo de hablar y expresarse, algo típico por estos tiempos en donde los asesores y consejeros parecieran que son más importantes que los propios candidatos.

En este contexto aburrido de una campaña hueca, nos preguntamos si el triunfo de Javier Milei el domingo pasado puede "arrimarle" votos a la canasta semivacía de Lalo Bonino, candidato que en las PASO obtuvo menos votos que los esperados, situación que por ahora no le hace mella al único a quien realmente puede perjudicar que es Leo Viotti.

Por ahora las elecciones provinciales y municipales no estuvieron nada emparentadas con las PASO nacional, es más, en muchos distritos, cuando fueron las PASO provinciales o de municipios, la labor de quienes se hacen llamar Libertarios de Millei, fueron un verdadero fracaso, razón por la cual el candidato de los pelos desprolijos ni siquiera les brindo una mísera foto, casi como despegándose totalmente de quienes se identifican con él.

Pensamos que quizá a partir de la victoria del domingo algunos votos se le puedan sumar a Lalo Bonino, pero nada que incida en la contienda entre Castellano y Viotti. Son muchos votos los que Castellano tiene que descontarle al Radical, y por ahora no se ve que pueda existir un cambio sustancial con respecto a las PASO.

Si la contienda se desarrolla con normalidad, y no existen "trampas" de por medio, nada indica que Castellano pueda revertir las PASO, tampoco que Bonino pueda sacar muchos votos más que perjudiquen principalmente a Viotti.

Viotti, de ser elegido nuevo intendente de Rafaela, tendrá un panorama por demás desfavorable, con una Argentina en llamas que seguramente va a modificar todos los planes previos, no solo de Viotti, sino de todo aquel candidato que apenas 5 días atrás tenía una idea de gobierno y hoy nada de lo pensado quizá se pueda realizar.

Otro punto a tener en cuenta y que sería sumamente sano para Rafaela, es organizar un buen debate de candidatos, debate serio y no reglado por los mismos candidatos. Son ellos los que tienen que responder, y cuando quien lo organiza no se anima o no tiene capacidad de ir a fondo, el debate termina siendo una charla insulsa que poco y nada sirve,