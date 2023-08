Benjamín Vicuña rompió el silencio sobre el supuesto affaire con Natalia Oreiro y una pelea con Pampita

Luego de la entrevista que Pampita dio en LAM (América), en las redes sociales reflotaron un escándalo vintage del 2015. En ese momento, había surgido el rumor de un fogoso acercamiento entre Benjamín Vicuña y Natalia Oreiro durante las grabaciones de la telenovela Entre Caníbales.



El motivo por el que los usuarios recordaron el affaire fue porque la top model declaró que hay una actriz con la que no trabajaría, ya que nunca la pudo perdonar. “No tuvo empatía de mujer a mujer”, explicó Carolina este lunes en el programa de espectáculos.

Un cronista de Socios del espectáculo (eltrece) fue a buscar la palabra del actor chileno, quien trató de evadir el tema. Haciendo referencia a su expareja y madre de sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio, disparó: “Ella tiene una vida que va más allá de Benjamín. Digo, las diferencias que pueda tener o no con una actriz va mucho más allá de los diez años que estuvo en pareja conmigo”.

“Me parece muy autorreferente creer que tiene que ver con mi historia. No sé, me parece raro, ¿qué querés que te diga?”, indicó. Por último, el intérprete se desligó de las palabras de su ex: “No lo he visto y no me puedo hacer cargo del enigmático de alguien... ¿Se entiende? ¡Sí!”.

Con informacion de Todo Noticias.