Siguen pensando que con "humo" se ganan elecciones

No cambian más. no hay caso. Los políticos siguen pensando que vendiendo humo se ganan las elecciones y no cambian por nada las mañas que tienen desde hace tantos años... así nos va y así les está yendo a ellos. La provincia carece de una política de seguridad y el municipio tampoco acompaña, la gente hace tiempo que les "sacó la ficha" y por lo visto se viene un cambio, ellos no perciben nada y siguen igual.

Este miércoles, en las instalaciones de la Escuela de Policía de Rafaela, los ministerios de Seguridad y Educación entregaron 20 netbooks a cadetes estudiantes que cursan la Tecnicatura de Seguridad Pública.

Dicha entrega se enmarcó en el programa Conectar Igualdad y participaron el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach; y el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit.

"Siempre decimos, junto al intendente Luis Castellano, que invertir en seguridad es una decisión política", afirmó Maximiliano Postovit.

"Volver a la policía de cercanía es muy importante para la comunidad, tener policías que conozcan el territorio, policías que sean conocidos para nosotros y que conozcan a los ciudadanos de Rafaela, que se formen, que actúen y desarrollen su labor en esta ciudad y en este departamento será fundamental para brindar más seguridad en las calles" sostuvo el funcionario.

Asimismo indicó que "la entrega de estas netbooks representa la incorporación de equipamiento informático que va a permitir a los 184 cadetes de la Escuela de Policía seguir formándose y capacitándose con las nuevas herramientas tecnológicas. Estas computadoras van a servir también para potenciar su formación y también tener una mirada integral de lo que son esta nueva y lamentable modalidad conocida como delitos informáticos o cibernéticos".

Postovit manifestó que "tener personal capacitado para el uso de las nuevas herramientas de tecnología va a permitir tener una mejor policía en las calles y nosotros, desde el Municipio, como siempre, estamos acompañando esta política del Gobierno provincial para tener una mejor policía".

Inversión y tecnología

Por su parte, Marcos Corach destacó la gran inversión en seguridad realizada por el actual Gobierno Provincial: "En términos de inversión y tecnología estamos hablando de una inversión -solamente en equipamiento tecnológico- de 35 millones de dólares en centros de monitoreo, centros de despacho remoto -como el que hay en la ciudad de Rafaela-, la incorporación de cámaras, centros de operaciones policiales. Todo ello no hace más que contribuir a la seguridad de todos los santafesinos y las santafesinas".

Corach agregó que "es necesario partir de una realidad. De dos escuelas de policía pasamos a tener cinco en la provincia de Santa Fe. Y otro dato no menor es que el año pasado la carrera terciaria de policía fue la carrera más elegida por los alumnos de quinto año, con lo cual, el hecho de poder tener la posibilidad de una nueva policía, una mejor policía, más formada, es lo que nos va a ayudar a poder dar una mejor calidad de respuesta a los ciudadanos".

Decisión y concreción

Vale recordar que en oportunidad de la inauguración de la Escuela de Policía el intendente Luis Castellano mencionó que "estamos hablando de educación y estamos hablando de seguridad; son pilares que ayudan a construir una comunidad y una sociedad mejor. Fueron muchos los años, las gestiones y los dirigentes que gestionamos para lograr lo que se puso en marcha".

"Las cosas no se dan por casualidad; se dan porque hay un trabajo mancomunado de una sociedad que quiere crecer y mirar hacia el futuro. Las cosas se concretan cuando hay una decisión política clara y en este caso la hubo por parte de nuestro gobernador Omar Perotti", resaltó el mandatario.

Estudiantes

De un total de 184 cadetes que están formándose en la Escuela de Policía de Rafaela, 100 pertenecen al primer año y 84 al segundo, los cuales van a egresar cerca de fin de año.