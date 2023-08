¿Cómo serán los servicios públicos municipales por el feriado del lunes?

El del 17 de agosto, día en que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, es uno de los feriados trasladables del calendario 2023, pasando al lunes 21. En ese sentido, la Municipalidad de Rafaela informa cómo funcionarán los servicios durante esa jornada.

El transporte público de pasajeros no tendrá servicio el lunes 21. Del mismo modo que el número telefónico 147 “Rafaela Responde”, atenderá sólo a través del contestador automático.

El Cementerio tendrá su ingreso habilitado, de 7:30 a 18:30. Su oficina de administración estará cerrada, pero se mantendrán guardias mínimas en caso de sepelio.

La recolección domiciliaria de residuos no pasará el domingo, retomándose el lunes con los recuperables.

En tanto que, los residuos de patios, correspondiente al sector 3, deberán sacarse el lunes para empezar a ser retirados el martes. Recordemos que dicho sector está comprendido por los barrios Alberdi, Sarmiento, Villa Rosas, Belgrano, Loteo Jockey Club, Nuestra Señora de Luján, Italia, Virgen del Rosario, Monseñor Zazpe y Mora.

El Eco Punto (frente al Cementerio) abrirá durante la jornada del lunes en su horario habitual, de 8:00 a 19:00; en tanto que el Complejo Ambiental (Relleno Sanitario - Camino Público Nº 20) permanecerá cerrado.

Finalmente, se estableció que la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) no funcionará el día lunes.

