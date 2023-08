Clara García no tiene dudas de que Viotti será el próximo intendente de Rafaela

En la recta final de la campaña para las elecciones generales del 10 de septiembre que decidirán el esquema de autoridades en la Provincia, en los municipios y en las comunas hasta 2027, los candidatos a diputados del frente "Unidos para Cambiar Santa Fe" desembarcaron en Rafaela en su objetivo de repetir triunfos en todas las categorías, desde gobernador hasta intendente de esta ciudad, desde legisladores provinciales hasta concejales. Y también visitaron Sunchales para cumplir una intensa agenda ante medios de comunicación y visitar la sede de Grupo SanCor Seguros.

En esta ciudad, recorrieron el predio del Autódromo donde se desarrolla Sueño Celeste, el torneo infantil que organiza Atlético, se reunieron con dirigentes de la Cámara de Propietarios de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines de Rafaela (CAPHREBAR), visitaron el banco de alimentos y ofrecieron una conferencia de prensa en la sede del Comité Radical de calle Bolívar.

El concejal y candidato a intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, fue el anfitrión de la delegación de aspirantes a diputados provinciales, integrada por Clara García, José Corral, Dionisio Scarpin, Gisel Mahmud y Pablo Farías entre otros. La candidata a senadora por el departamento Castellanos, la sunchalense Carolina Giusti, el intendente de San Vicente, Gonzalo Aira, los candidatos a concejales de Rafaela, Lisandro Mársico, Mabel Fossatti, Carla Boidi y Germán Bottero fueron algunos de los dirigentes que le dieron músculo político al encuentro, a los que se acopló la edil Alejandra Sagardoy.

"Para nosotros es un clásico venir a Rafaela, ciudad a la cual queremos tanto, y no me cabe duda que está en un cambio de ciclo, con una mirada al futuro, con esperanza nueva, así que vamos a estar viniendo muy seguido", sostuvo Clara García para romper el hielo.

La primera consulta fue sobre la inestabilidad económica y política que se aceleró a partir de los resultados de las elecciones primarias nacionales del último domingo, que marcó el triunfo del candidato presidencial liberal, Javier Milei. "Vemos en la gente una gran preocupación, el país vive una crisis de trabajo, inflacionaria, y de inestabilidad, que hace que incluso haya puestos de empleo en riesgo. Creo que la gente no se banca más que la política hable entre sí, o que se pelee entre sí, o que solamente mire a su entorno y reclama soluciones. Como lo hicimos en Unidos para Cambiar Santa Fe, donde dejemos de lado las diferencias para pensar y solucionar realmente las cuestiones que afectan a la gente", sostuvo.

"Sentimos, porque somos parte de la sociedad, esa preocupación de la sociedad, pero como dirigentes políticos responsables, ya estamos trabajando junto a Maximiliano Pullaro, nuestro candidato a gobernador Estamos seguros de que será quien gobierne nuestra provincia desde el 10 de diciembre. Ayer (por el jueves, tal como publicó este Diario) todos los candidatos de Unidos tuvimos una reunión con Pablo Olivares, quien es parte del equipo económico, viendo estas cuestiones que afectan a las finanzas públicas y el bolsillo de los argentinos y argentinas, pero en especial, a nuestra gente de Santa Fe", afirmó García.

Con respecto al fenómeno Milei, la candidata a diputada provincial -cargo que ocupa en la actualidad- consideró que "entendemos la reacción de la gente, evidentemente hubo una decisión de cambio a nivel nacional respecto a un gobierno vigente que no da respuestas ante problemas como la inflación o la inseguridad". "Milei obtuvo un poco más de 30 por ciento de los votos, lo que dejó en evidencia la desilusión, la bronca y un nuevo reclamo a la política para que brinde respuestas. A nivel nacional hubo una gran elección del candidato Milei, que es quien representó fielmente este sentir de la gente. En definitiva, hay una voluntad de cambio en Rafaela, con el triunfo en las PASO de Leo (Viotti), en la Provincia con una victoria de Maxi Pullaro y en el país", subrayó.

Para Clara García, los santafesinos encontraron en la Provincia "una coalición con experiencia, con seriedad, con unidad, con proyectos de gobierno, y por eso Unidos obtuvo casi un millón de votos con Maxi Pullaro que tuvo un triunfo muy amplio". "Quienes estamos en esta lista tenemos mucho respeto, también miradas diversas respecto a las posturas nacionales, con lo cual, lo que sí puedo decirles es que, sea quien sea electo candidata/o a presidente, va a encontrar, en Maxi Pullaro, y en esta mesa, una fuerte defensa de los intereses de la provincia de Santa Fe. Vamos a exigir lo que le corresponde a nuestra Provincia al gobierno nacional que fuere", añadió.

Respecto a la elección de diputados provinciales, si bien hay seis listas en la boleta única, Clara García pidió al electorado votar a Unidos para "respaldar desde la Legislatura la gestión de Maxi Pullaro como gobernador si finalmente es electo el 10 de septiembre, tal como todos esperamos". "En Santa Fe, cuando votamos la lista de diputadas y diputados, sobre 50 cargos que se eligen, la lista que gana se lleva 28 bancas, es decir que accede a una mayoría propia, y tiene la capacidad de facilitar las leyes que el gobierno necesita, el presupuesto, el diálogo político. Es decir esa gestión no solo legislativa sino de fuerte condimento de unidad política. Nosotros tenemos la firme convicción de ganar y queremos ser los escuderos de ese gobierno de Pullaro. Lo mismo va a pasar, estamos seguros, en la Cámara de Senadores, que registra una necesidad de recambio con hombres y mujeres de la política que miran al futuro. Como Caro Giusti aquí en el departamento Castellanos", expresó García.

"Nuestra mayor prioridad será estar alerta a lo que el gobierno de Maxi Pullaro vaya a necesitar. Creo que va a tener que tomar decisiones duras en temas en los cuales la provincia está muy atrás de donde la dejamos, en seguridad por ejemplo, en educación y salud pública, en asistencia a la producción. Así que esta va a ser la Cámara de Diputados y de Senadores que apoye esa gestión de gobierno que comenzará el 10 de diciembre", insistió.

En el tramo final, Clara García reiteró que "hemos sido enormemente críticos de toda la gestión del gobernador (Omar) Perotti, en especial de la gestión financiera porque se caracterizó por tener importantes saldos de dinero en el banco pero con obras y proyectos paralizados". En este marco, estimó que el actual mandatario provincial "va a terminar con una gran dificultad esta gestión, fruto de la mala administración que hizo con los recursos, sobre todo, cuando estamos viendo, que muchas de las obras que estaban en marcha, hoy están cerrando los obradores, yéndose las máquinas, o están las empresas constructoras reclamando pago de deuda. Parece mentira esta situación con un gobierno al que hace apenas seis meses le sobraban los fondos de plazo fijo en los bancos".

Por otra parte, Giusti enfatizó que está trabajando junto a sus adversarios en las PASO, Gonzalo Aira y Alejandro Ambort, para "redoblar los esfuerzos en la elección del senador departamental" teniendo en cuenta que el frente Unidos quedó "muy cerca del peronismo kirchnerismo que representa el actual representante del departamento (Alcides Calvo), por lo cual entendemos que aquí también hay una voluntad de cambio como nunca antes en las últimas dos décadas, por lo que debemos estar a la altura de las demandas de nuestra gente".

"Tenemos un fuerte apoyo de Leo Viotti en Rafaela, de Maxi Pullaro, de Clara García, de Gonzalo Aira, de Ale Ambort. Creo que las condiciones están dadas para dar batalla y estamos trabajando para eso", cerró Giusti.

En el final, Viotti enfatizó que "la inseguridad continúa siendo el principal reclamo que los rafaelinos nos plantean en cada recorrida, y en esto quiero destacar el compromiso público que ya he hecho Maxi Pullaro para trabajar con nuestros equipos para generar soluciones a los problemas". Y reiteró que "todas las obras comenzadas tanto en Rafaela como en la región serán terminadas por Maxi, pero también habrá apoyo para iniciar nuevos proyectos, en especial los vinculados a la agenda de la producción, a la que sostienen las empresas".

Con información de La Opinión