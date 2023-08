El aparato radical que consagró a Maximiliano Pullaro tropezó con Larreta

En segundo plano por el batacazo de Javier Milei, la caída de Horacio Rodríguez Larreta a manos de Patricia Bullrich fue otra de las sorpresas que dejaron las PASO si se tiene en cuenta que la exministra estuvo cerca de duplicarlo. Santa Fe no fue la excepción, provincia donde el jefe de Gobierno porteño había estrechado un acuerdo con el ganador de las primarias locales, Maximiliano Pullaro, en busca de que éste aportase el aparato radical que tan bien había funcionado en las elecciones provinciales: no alcanzó, Bullrich le sacó alrededor de 150 mil votos a su rival de interna en la provincia.

¿Por qué el mismo aparato que sirvió a la victoria de Pullaro no pudo sostener la precandidatura de Larreta en Santa Fe? Al lado del santafesino enumeran distintas razones. En primer lugar, “a las olas no las parás, la estructura puede acompañarla y potenciarla, pero si se pone enfrente la ola se la lleva puesta”. “La gente es dueña de su voto, ya no vota más por partidos o estructura”. Es decir, el poder de fuego de ese aparato fue disminuyendo, lo que no significa que no exista: “Sin esa estructura Larreta en Santa Fe sacaba cinco puntos”, afirman en el pullarismo.

Por otro lado, el análisis que hacían en el equipo del candidato a gobernador de Unidos también entendía que el poco tiempo de campaña y la libido de la militancia puesta en la elección provincial atentaron contra una mejor performance. Incluso, dicen, hay algo hasta personal: “El afecto que Maxi generó con la estructura es único y es por un trabajo de muchos años, Larreta lógicamente no lo tiene”. Por eso, creen, el porteño no prendió. “A la estructura hay que ofrecerle lo que quiere, a la gente muerta de sed no le podés ofrecer una papa frita. Cuando le ofrecés algo bueno, vuela”.



El acuerdo Pullaro-Larreta había sido una movida espejo al apoyo que oficializó Bullrich a Carolina Losada vía su compañero de fórmula Federico Angelini -uno de los principales armadores de la líder de los halcones, hoy algo relegado por su apuesta fallida por la periodista-. Pocos días después de que Losada oficializara su precandidatura, Pullaro se mostró con el porteño, a quien llegó vía Martín Lousteau, única jefatura nacional que reconoce el santafesino, quien se enrola en la línea interna Evolución de la UCR.

La letra chica del acuerdo incluyó la elección de Gisela Scaglia, una de las referentes del larretismo santafesino, como compañera de fórmula de Pullaro y la participación -”a título personal”, según aclararía luego- del santafesino en la campaña nacional de Larreta. A cambio, Pullaro se quedaba con una fuerte injerencia en la lista de postulantes a la Cámara de Diputados que iría pegada a la boleta del porteño - colocó a Juan Cruz Cándido primero y el segundo lugar fue para Verónica Razzini, del sector de su aliado del PRO Gabriel Chumpitaz- y el apoyo de Larreta en la campaña provincial.

La primera parte del acuerdo no pudo haber salido mejor: Pullaro descolló en las elecciones provinciales, fue el más votado de la provincia y le ganó con autoridad la interna a Losada. Su triunfo le otorgó la primera y única victoria directa a Larreta por sobre Bullrich durante la campaña presidencial. El jefe de gobierno porteño viajó a Rosario y se mostró en el búnker del ganador, mientras Bullrich elegía no aparecer junto a Losada mientras esta reconocía su derrota, a pesar de haber viajado.

Sobre el tramo final de la campaña provincial hubo ruido. Pullaro veía que su estrategia de provincializar al máximo funcionaba pero no era compatible con mostrarse con Larreta. Además, tampoco quería quedar en el medio de la interna nacional de JxC, no sólo porque su perfil es más cercano a Bullrich, sino porque su relación con la halcona nunca fue mala. Incluso, tuvo la gentileza de desautorizar a su candidata y salvar a Pullaro del fuego amigo de Losada. Por eso, hasta el día de las elecciones hubo intentos infructuosos para que Larreta no viaje a Rosario.

Más allá de eso, tras imponerse en las primarias locales, Pullaro cumplió y acompañó a Larreta. Blanqueó que lo votaría, participó de sus principales actividades de campaña en la zona núcleo y hasta hubo cartelería en conjunto. “Patricia también hizo campaña oculta en redes con nosotros”, relativizan cerca del exministro. Tras la derrota, Pullaro felicitó a Bullrich públicamente y hasta se animó a dejarle un mensaje a los santafesinos que votaron a Milei, a sabiendas que muchos de esos son los mismos que lo apoyaron a él en la elección provincial.

La derrota de Larreta en Santa Fe arrastró a la tira de diputados, por lo que también afectó al pullarismo: Cándido quedó quinto producto de la ley de cupo femenino en las listas. De repetirse los números de las PASO en la General, JxC colaría cuatro diputados por Santa Fe, por lo que quedaría afuera. En un lugar más expectante quedó Razzini, que acompañaba a Cándido. Si bien no es de Pullaro, pertenece al PRO Evolución, el sector que lideran Chumpitaz y Scaglia y es el principal socio del exministro desde hace ya tiempo.

En el equipo de Pullaro no creen que el electorado los vea perdedores por el apoyo a Larreta y descartan que eso afecte el resultado de las elecciones generales en menos de un mes. “Ahora la elección es provincial, se discuten problemas de Santa Fe y los santafesinos han demostrado votar distinto en cada elección”, dicen. Confiados en que la relación con Bullrich irá sobre rieles, tampoco quieren hacer una demás: “La sociedad está así, por eso no nos subimos a ningún caballo”.

Con informacion de Letra P.