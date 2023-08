Graciela Fernández Meijide: “Antes los jóvenes votaban sin preguntárselo por el peronismo, como su papá o su abuelo; ahora quieren cambiar”

La ex Senadora de la Nación y referente de los Derechos Humanos, Graciela Fernández Meijide, analizó hoy el resultado de las PASO 2023, que tuvo como ganador al líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, y buscó darle una explicación al apoyo que recibió el libertario por parte del sector joven del electorado.

“Por los porcentajes que sacó cada uno, la sorpresa que fue para todos, incluso para ellos mismos. De los porcentajes que sacó Milei, las respuestas que se dan a la pregunta por qué, es el hartazgo. Es en buena medida lo novedoso para un sector de jóvenes, que podríamos dividir en dos”, manifestó la dirigente, en comunicación con radio Mitre.

Y continuó: “Uno, votaba sin preguntárselo por el peronismo, así fuera el kirchnerismo, que hoy está muy desprestigiado porque no acertó una política, que trajo para la provincia de Buenos Aires y el conurbano la pobreza. Y porque antes su papá votaba por el peronismo, su abuelo votaba por el peronismo, se preguntaban ‘¿por qué yo no?’. Y hoy dicen: ‘¿por qué no? Esta vuelta no, esta vuelta quiero cambiar. Quiero cambiar porque lo necesito’”.

Además, explicó que existe otro sector del electorado, que no se preocupa por las propuestas, sino por sentirse libre. “Hay otro sector que sin tener esas necesidades tan acuciantes de ingresos, es decir, sin estar en la línea de pobreza, te dice, ‘¿por qué no voy a probar con algo nuevo?’ Porque lo que le encanta es la palabra libertad. Y no le importa o no piensa que en realidad Milei, que es liberal, desde el punto de vista político no es para nada liberal. Es conservador, y esto es por olfato, con tendencia a autoritarismo”, manifestó Fernández Meijide.

Sobre esto, la ex ministra de Desarrollo Social de la Nación, advirtió que las ideas liberales que propone en la actualidad Javier Milei, ya las propuso Juan Bautista Alberdi desde la confección de la Constitución Nacional.

“¿Por qué Alberdi hizo esa constitución y no otra? Porque tenía una mirada liberal. ¿Y sabes cuál era su diferencia con Sarmiento, que también tenía una mirada de nación a futuro? Fueron los dos líderes de hacer una nación. La diferencia era que Sarmiento sostenía que había que hacer educación hasta los 14 años, obligatoria, y para todos y todas”, aseguró.

Y amplió: “En cambio, Alberdi decía, la educación debe estar dirigida para aquellos que van a gobernar. Esa era su diferencia. Pero Sarmiento estaba trazando el país que iba a atender a la cantidad de inmigrantes que fueron llegando y que en el recorrido tuvo la ley 1420, que es la que te obliga, existe todavía, es obligatoria la educación. La gente se olvida, pero la desea”.

Asimismo, la ex legisladora de la Nación también se pronunció sobre la interna de Juntos por el Cambio, y explicó en qué falló la coalición opositora al momento de la estrategia de campaña. “El primer gran error de Juntos por el Cambio fue no haber ido juntos todos, en serio. Ahí hubo responsabilidad de varios referentes: Bullrich, Larreta y también Macri”, dijo.

Sobre esto, agregó: “Patricia (Bullrich), en comparación con Milei, tiene respeto por las instituciones, porque siempre siguió la línea que te marcan las organizaciones democráticas, más dura, capaz de pelearse como llano. Entiende que hay reglas de la política que se construyeron durante muchos años, porque había una visión a dónde ir. Pero eso en política no asusta a nadie o no debería asustar a nadie, creo yo”.

Con información de www.infobae.com