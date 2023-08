El rumor que nos da escalofríos

"Pensar que en pleno siglo 21, con 40 años de democracia y con la convicción que no hay lugar en la sociedad actual para actitudes reñidas con la República y el Estado de Derecho, provoca escalofríos"

En Rafaela el comentario es casi unánime: "Castellano va a comprar los votos, los va a pagar $8000 y de esa manera va a juntar los que le falta para ganarle a Viotti y seguir como intendente".

Los resultados de las PASO en nuestra ciudad fueron tan contundentes, que es imposible imaginar que Castellano pueda dar vuelta el resultado y lograr en las elecciones generales que aproximadamente 15 mil personas que no lo votaron, ahora si lo hagan y de esa manera seguir siendo intendente. Sin embargo, hay un rumor muy fuerte que circula en la ciudad y el mismo lo explican quienes dicen tener certeza que eso puede ocurrir, de la siguiente manera: "Castellano está dispuesto a todo para permanecer en el poder, están dispuestos a comprar la voluntad popular, y la terrible devaluación que se dio en Argentina luego del triunfo de Milei favorece la estrategia que piensan implementar y que es fácil de entender. Están diseñando un sistema por el cual a la gente se le va a dar un código QR para que una vez que pongan la cruz en el casillero de Castellano, saquen la foto y posteriormente, con el voto ya emitido vayan y reclamen el dinero prometido. Con un dólar a $730 la cifra a invertir para comprar entre quince y veinte mil votos no puede superar los U$S 150.000, un vuelto para algunas empresas favorecidas en la obra pública tanto municipal como provincial, así de fácil, tienen que hacer las cuentas y van a ver que no es tan difícil", nos comenta un "puntero político" que asegura que ya lo contactaron y que le prometieron también un dinero para conseguir voluntarios.

Si es descabellada la hipótesis o no, es según con el ojo que se lo quiera ver. Viotti ganó en forma contundente, no dejó margen casi para la discusión, fue, más allá de cuestiones ideológicas, tan contundente como Milei en las PASO del domingo pasado.

Hace mucho tiempo pedimos que se investigará la obra pública municipal durante todo el período que lleva Castellano al frente del Ejecutivo Municipal, lamentablemente la justicia que es deficiente y deja mucho que desear en casi todo, también lo fue en esto, y casi que no se preocupó en hacer una investigación seria en un tema tan delicado, por lo que la hipótesis de comprar voluntades y la forma no nos sorprende en absoluto, de ahí a que se haga hay un largo trecho, pero la posibilidad existe teniendo en cuenta varias circunstancias que están en juego.

Tampoco se puede desconocer que durante el gobierno de Luis Castellano que ya va por los 12 años en el poder, hay empresas que se vieron muy favorecidas con la obra pública, empresas que también fueron beneficiadas en el orden provincial durante estos casi cuatro años que lleva Perotti como gobernador, por lo que no nos sorprendería de ninguna manera que esas mismas empresas puedan ser las aportantes para hacer lo que sería un fraude monumental e insoportable.

El sistema de boleta única, que ponderamos siempre en Santa Fe, en este caso jugaría a favor de quienes podrían hacer trampa por la simple razón que una vez marcado el casillero de quien estaría "pagando" el voto, difícilmente se podría solicitar otro y de esa manera quedarse con el dinero prometido y votar a otro candidato, por lo que habrá que estar muy atento para que a nadie se le ocurra empeñar un proceso electoral que si se da en condiciones normales, ungiría a Leonardo Viotti como intendente y desplazaría al peronismo luego de tantos años en el poder.

Es importante hacer llegar el mensaje claro y concreto de que todos vamos a estar muy atentos a que nadie haga trampa, que nadie quiera manchar una elección por ambiciones personales inaceptables y que se va a efectuar la denuncia penal de tener la más mínima certeza de lo que la calle dice sea verdad y se pueda concretar.

En situaciones normales, es casi imposible que Castellano de vuelta el resultado, solo con trampa se puede dar, no nos engañemos, y la trampa quizá no sea una palabra extraña en personas que están "emborrachadas2 de poder y dispuestas a hacer de todo con tal de no perderlo.