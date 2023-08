Ximena Capristo contó el escandaloso motivo que distanció a Gustavo Conti de Pedro Alfonso

Ximena Capristo reflotó un escándalo vintage que le hizo mucho daño. Después de muchos años, reconoció el escandaloso motivo que distanció a Gustavo Conti de Pedro Alfonso y dejó sin palabras a los fanáticos del esposo de Paula Chaves, que hace poco fue noticia por realizarse una vasectomía.

En LAM (América), La Negra explicó que el exproductor de ShowMatch tuvo comportamientos repudiables con su pareja. “Maltrató a mi marido. Gustavo volvía angustiado por todo lo que le hacía Pedro. Él no entendía nada”, disparó a corazón abierto.

Acto seguido, apuntó contra la modelo, con quien se llevaba muy bien antes de estos episodios. La acusó de falsa y de hablar mal de Luciano Castro y Sabrina Rojas, que se juntaban a cenar con ellos bastante seguido. “Paula me hablaba mal de mis amigos. No me gustaba ese manoseo. Era raro”.

Los televidentes se sorprendieron con sus declaraciones e instalaron un debate en las redes sociales, donde la trataron de mentirosa. “Querés ensuciarlos”, “Peter no maltrata ni a una mosca”, “Decís eso porque él sigue trabajando en teatro y Conti no”, “Buscate un quilombo honesto”, “En vez de decir esas cosas ¿por qué no contás que tu esposo se escaba de la gente para no sacarse fotos afuera del teatro?”, fueron algunos de los comentarios que hicieron al respecto.

Gustavo Conti habló de su distanciamiento de Pedro Alfonso

En 2020, Gustavo reconoció que el vínculo laboral que mantenían estaba terminado. En aquel entonces, se justificó diciendo que Peter solo convocaba para sus obras a gente que estuviera en el Bailando.

“El vínculo cambió porque él tiene sus ocupaciones y yo las mías. Yo tengo un hijo, él tiene tres y las cosas pueden ir modificándose. Pero si el día de mañana Pedro necesita algo de mí, seguramente, lo va a tener. Y si yo necesito algo de él, seguramente, él también va a estar. La relación de los hombres no es tanto como la de las mujeres”, le confió a Ángel De Brito.

Por último, aclaró que él no tuvo ningún inconveniente con Paula Chaves. “Ella siempre tuvo la mejor del mundo y me trató muy bien, pero con pedro no tenemos la misma relación que antes”, cerró incómodo.

Fuente: TN