Perotti sobre los saqueos: "Se pudo apreciar cierto nivel de organización e intencionalidad sobre lo sucedido"

El gobierno nacional se contactó con las provincias de Neuquén, Mendoza y Córdoba tras los saqueos a comercios que se registraron este fin de semana. Desde la Casa Rosada no ahorraron esfuerzos en identificarlos como “episodios de seguridad puntuales, organizados por bandas de delincuentes” y descartaron de plano considerarlos como saqueos ligados a la pobreza o impulsados políticamente.

"Se pudo apreciar cierto nivel de organización e intencionalidad sobre lo sucedido", remarcó al respecto el gobernador de Santa Fe Omar Perotti y, al mismo tiempo, afirmó: "Existe una situación difícil, particularmente con la pérdida de poder adquisitivo".

También destacó la ayuda que brinda el gobierno provincial: "Hemos tenido a lo largo de toda la gestión un trabajo que comenzó con la pandemia de estructuración con todos los movimientos sociales, la iglesia, pastores y cada uno de los municipios y comunas tratando de articular lo que fue una asistencia alimentaria donde todo el mundo sostenía que todo iba a explotar si la gente no podía salir a buscar su sustento diario".



"Lo mismo está sucediendo ahora, nunca se perdió la instancia de diálogo y habrá un refuerzo en este sentido. Las reuniones se están desarrollando con todos los actores para poder garantizar que no haya ni un solo santafesino que no tenga la posibilidad de llevar la comida a su casa, por lo cual , ninguna de esa situaciones sería necesarias hacerla, lo que no quita que la gente tenga necesidades. También es real que lo que uno desea es que se puedan reacomodar las variables, que puedan estar dándose instancias de control para que se restablezca la cadenas de precios y podamos ir generando una instancia de control de inflación para los próximos meses para que resguarde algo el poder adquisitivo", aseveró.

Con informacion de Uno Santa Fe.