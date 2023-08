Pepe Mujica pidió "socorro" ante posible triunfo de Milei: "Es un loco"

El ex presidente de Uruguay José "Pepe" Mujica manifestó su rechazo a La Libertad Avanza y calificó como "loco" al candidato presidencial Javier Milei: "¡Socorro! No porque sea de derecha, me parece que es un loco".

Después de su resultado en las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), donde obtuvo el 30% de los votos, Javier Milei se llevó elogios de los propios y repudios por parte de sus opositores. Mujica, por su parte, relativizó los números del libertario y remarcó el ausentismo y los votos en blanco.

"Largamente, más que duplican a Milei. Eso habla de que hay un desencanto muy fuerte en una parte considerable del pueblo argentino", remarcó. Sostuvo además que en Uruguay no hay espacio para un político con ese pensamiento: "El pueblo uruguayo no masca al alambre. Nosotros somos una penillanura suavemente ondulada. ¿El que grita mucho? demasiado ruido. No va a pasar. Nuestro problema es otro. Nos conviene que la Argentina salga del agujero que tiene".

Pepe Mujica y su cruce con los libertarios

El cruce entre Mujica y La Libertad Avanza cuenta con otros episodios previos. En mayo, el uruguayo visitó Argentina en el marco de la Feria del Libro y fue insultado por los seguidores de Javier Milei.

"Fuera" y "arriba la libertad" gritaban los seguidores de Javier Milei, mientras José Mujica avanzaba hacia el edificio, custodiado por efectivos de seguridad y sin responder a la agresión. “Juira”, “Juira, bicho”, “mugriento, andá a bañarte”, fueron algunos de los insultos que le propinaron al líder izquierdista del Frente Amplio (FA).

Después del episodio y una vez terminada la conferencia, el expresidente de Uruguay hizo referencia a los seguidores de Javier Milei: “No hubo ningún momento en 200 o 300 mil años de historia en el que los grupos humanos no inventaran algo mágico en lo cual creer, que después lo fanatizaba”.

