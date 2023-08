Rodríguez Larreta, tras la derrota: apoyo público a Bullrich, sin diálogo con Macri y el enigma por su futuro

Horacio Rodríguez Larreta había previsto viajar por más tiempo, pero al final voló a descansar a Santiago de Chile solo por el fin de semana: la crisis de las últimas semanas, que incluyó escenas de violencia y saqueos en el corazón del Gran Buenos Aires, una situación que alertó a las autoridades porteñas, lo obligó a acortar la travesía.

El jefe de Gobierno porteño sigue golpeado. En su entorno dicen que trata de reponerse de la derrota, pero que todavía le cuesta. “Sigue haciendo el duelo”, explicó un dirigente bonaerense consciente del luto que atraviesa al larretismo por el fallido proyecto presidencial. Anoche, cuando reapareció en televisión en el programa de Carlos Pagni, en LN+, el ex precandidato insistió con su colaboración con la campaña de Patricia Bullrich en los mismos términos que utilizó en el Council of the Americas y en la reunión con la dirigencia opositora, la semana pasada: resaltó que trabajaría a destajo para que la ex ministra sea la próxima presidenta y que incluso habló otra vez con ella este lunes, de regreso de Chile.

Las heridas internas, sin embargo, todavía no suturaron. En el larretismo resaltaron que Bullrich no agradeció aún la contundencia de la frase pública del jefe de Gobierno. En el campamento bullrichista, en tanto, están convencidos de que Rodríguez Larreta no va a hacer nada en contra de la postulación de la ex ministra de Seguridad, pero también creen que no se va a desvivir por ella, como dice públicamente, y que, en ese caso, tampoco es para preocuparse: “Ya pasó la interna, hubo un ganador y es momento de ratificar ese liderazgo”.

Fueron muchos meses de operaciones cruzadas y de tensión acumulada imposibles de digerir en un par de semanas, o incluso en el transcurso de la campaña.

Según sus colaboradores, el jefe de Gobierno podría abrir una fundación después de diciembre. No planea, en principio, volver a un cargo público para el caso de que Bullrich ganara las elecciones y llegara a ofrecerle un lugar, como trascendió antes de las primarias. Tampoco en la Ciudad, si es que Jorge Macri -el ex precandidato presidencial ordenó a su tropa alinearse detrás de la postulación de su ministro de Gobierno- retiene, como pareciera, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad. Anoche, en televisión, Rodríguez Larreta aseguró que, por ahora, ninguna de las dos variantes están en sus planes.

Se había preparado durante años para esta campaña, para la que invirtió tiempo y financiamiento -en exceso- para un objetivo que, según el resultado, quedó demasiado lejos. No tenía plan B.

Más allá de su derrotero personal y político, Rodríguez Larreta no es demasiado optimista con el futuro de Juntos por el Cambio y de Bullrich. Es lo que trasciende según algunos de sus colaboradores. Dicen que son pesimistas con la posibilidad de que la ex ministra acceda a un eventual balotaje con Javier Milei, que los coqueteos de Mauricio Macri con el candidato libertario no ayudan a la coalición opositora y que si Bullrich no llega a la segunda vuelta, JxC podría explotar en mil pedazos después de noviembre. “Dicen que hay varios colaboradores de Macri listos por si Milei es presidente”, agitan.

El ex presidente volvió este domingo de un viaje por Marruecos mucho más largo que el del jefe de Gobierno porteño por Santiago de Chile: Macri voló a ese país para participar del mundial de bridge junto a un puñado de amigos después de saborear el triunfo de su primo en la Ciudad y de Bullrich en la interna. Desde ese domingo de las PASO, Rodríguez Larreta y el ex mandatario no hablaron más. Esa noche, solo cruzaron algunas palabras en el búnker de Parque Norte. El vínculo entre ambos es muy malo desde hace tiempo: Macri nunca perdonó que su sucesor porteño haya intentado sepultar su liderazgo, desde las elecciones legislativas del 2021, y el jefe de Gobierno siempre va a recordar cómo el ex presidente jugó en la interna con Bullrich.

De todos modos, y a pesar de los cortocircuitos en la súper estructura partidaria, en los últimos días sí empezaron a revitalizarse los contactos entre dirigentes y operadores de Bullrich y de Rodríguez Larreta de cara a las generales de octubre. Este lunes, Néstor Grindetti y Diego Santilli almorzaron a solas en Lanús y quedaron en trabajar juntos. Este martes, Rodríguez Larreta y su ex candidato a gobernador bonaerense almorzarían con un grupo de dirigentes bonaerenses, a pesar de los trascendidos por serios enojos entre el jefe de Gobierno y Santilli.

Las conversaciones internas incluyeron además por estas horas la novedad en el búnker de la ex ministra de la incorporación, según confirmaron a este medio, del diputado Sebastián García de Luca, un integrante de la escudería de Emilio Monzó, en la Jefatura de la campaña nacional de la candidata. De Luca ya abrió negociaciones con varios dirigentes larretistas.

Federico Di Benedetto, el principal estratega de Rodríguez Larreta en estos años de campaña, también puso a disposición su estructura: tuvo un par de reuniones con Derek Hampton, su par en el campamento bullrichista, con Juan Pablo Arenaza y con De Luca.

Pero la novedad más potente que Bullrich prepara esta semana está centrada en la confirmación de Carlos Melconian como su flamante incorporación en la vocería económica y en su presentación como eventual ministro de Economía en caso de ganar las elecciones. Melconian, un economista aceptado por el círculo rojo y con un buen manejo mediático, llega al campamento bullrichista para suplir las falencias de la candidata en un rubro que no domina y en el inicio del segundo tramo de una campaña que la oposición deberá transitar con inteligencia para conservar la mayoría de los votos que cosechó en las PASO, incluidos los de Rodríguez Larreta, tratar de captar a los electores que se ausentaron el 13 de agosto y seducir al votante que eligió a Milei harto de la política sistémica y de las peleas internas en Juntos por el Cambio.

