La preocupación de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en Miami: "Es un problema..."

El desembarco de Lionel Messi en el Inter de Miami causó total euforia en los habitantes de Florida, pero también para los famosos que viajan para verlo. Así, el campeón del mundo con la "Scaloneta" y su esposa, Antonela Roccuzzo disfrutan su presente muy cerca de los Beckham. Sin embargo, no todo es color de rosas, ya que el rosarino tendría dificultad para encontrar una casa acorde a sus necesidades.

A un mes de su llegada a Estados Unidos, Messi se coronó con el título de la League Cup y clasificó a Inter de Miami para disputar la final en la US Open Cup. Sumado al cariño diario que recibe de los hinchas, el futbolista tiene una vida casi perfecta en el norte del continente.

La familia argentina vive en el departamento de un lujoso edificio, sin embargo, su intención es mudarse pronto de allí a un lugar más íntimo, misión que viene resultando más difícil de lo esperado. “Todavía no encontraron su nidito de amor, o sea, todavía no encontraron la casa donde quieren vivir. Están rentando”, aseguró el periodista Javier Ceriani en diálogo con "Implacables" (El Nueve).

El problema de la familia Messi

Y explicó lo que significa esta situación para "El Diez": "Es un problema porque él no quiere siquiera subir en un elevador de la Torre Porche y que alguien le diga 'Hola, Messi. ¿Cómo estás?'". A su vez, Ceriani afirmó que por esta razón el ex Barcelona "está harto", ya que sólo quiere tener su hogar con la intención de que "cuando él llegue no le hable nadie que no sea su familia".

Sobre la presunta privacidad que tendría por vivir en un edificio exclusivo, acotó: "Estos edificios, por más glamorosos que sean, de millones de dólares que valen, siempre te encontrás a alguien en el elevador, en el lobby, en seguridad, el que cuida la piscina…", enumeró el periodista.

"Quieren una supercasa en la que no haya más que su seguridad y su familia. Eso ya lo tienen planeado, pero es complicado. En Miami es complicado comprar una casa de ese tipo porque hay un sobreprecio enorme", concluyó la información sobre los problemas que enfrenta el matrimonio de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.



Sobre la presunta privacidad que tendría por vivir en un edificio exclusivo, acotó: "Estos edificios, por más glamorosos que sean, de millones de dólares que valen, siempre te encontrás a alguien en el elevador, en el lobby, en seguridad, el que cuida la piscina…", enumeró el periodista.

"Quieren una supercasa en la que no haya más que su seguridad y su familia. Eso ya lo tienen planeado, pero es complicado. En Miami es complicado comprar una casa de ese tipo porque hay un sobreprecio enorme", concluyó la información sobre los problemas que enfrenta el matrimonio de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.



Fuente: Diario Show