Mariana Nannis, durísima con su nieta recién nacida, tras el escándalo con Alex Caniggia: "No me voy a hacer responsable..."

Alex Caniggia, el ex conductor de "Los desconocidos de siempre", se pronunció en sus redes sociales sobre un conflicto que tuvo con su madre y aseguró que "le hizo la cruz". El mediático contó en detalle los hechos que lo llevaron a tomar tal decisión pero Mariana Nannis no se quedó callada y expresó su versión e hizo una durísima declaración sobre su nieta, Venezia.

“ Tengo a mi mujer embarazada, va a parir la próxima semana o la otra como mucho. Y así fue, parió a los 10 días. ¿Qué hizo? Me echó del departamento”, expresó el hermano de Charlotte, en su video. Enojado, hizo hincapié en el embarazo de Melody Luz y aseguró que Mariana " ni siquiera se preocupó en ver la panza, en ver a la nieta. No me felicitó, no felicitó a mi mujer".

Tras la viralización del video, en " A la tarde" (América TV) compartieron unos mensajes de WhatsApp que intercambió el panelista Diego Esteves con Mariana Nannis. El comunicador le preguntó por lo sucedido con Alexander y ella dio su versión de los hechos. “ Jamás lo eché, él se fue de común acuerdo”, reveló y aseguró que al departamento “ lo dejaron detonado” y que le “ vendieron los muebles que eran carísimos”.



El periodista le preguntó por qué cree que su hijo decidió exponerla en las redes sociales y ella, convencida, dijo: " Alex habló ahora porque lo bajaron del programa. Se cuelga de mis tetas", haciendo referencia al final del ciclo " Los desconocidos de siempre", el cual se descontinuó de "El Trece" por bajo rating.



Alex Caniggia en "Los desconocidos de siempre", el programa que fue eliminado del aire por bajo rating.

Los fuertes dichos de Mariana Nannis sobre la paternidad de Alex

En la conversación, el periodista le mencionó una de las acusaciones más fuertes que hizo Alex, que ella lo echó del departamento cuando Melody Luz estaba embarazada. No obstante, y sin pelos en la lengua, la ex modelo fue contundente: “Desde 2012 que Charlotte y Alex viven en el Faena. Ya me hice cargo de mis tres hijos, no me voy a hacer responsable de cada uno de sus polvos”.

Frente a toda esta polémica, el influencer cambió de parecer en su histórica pelea con su padre, y decidió volcarse a su favor. Con un posteo en sus redes, dejó ver sus intenciones de acercarse a Claudio Paul Caniggia. "Al final, mi papá cuánta razón tenía", declaró y arrobó a la cuenta oficial del ex futbolista.

Fuente: Diario Show