Massa llamó “dolarización cobarde” al bimonetarismo que propone Patricia Bullrich

En un acto de fuerte tono proselitista, el ministro de Economía Sergio Massa volvió este sábado a atacar las propuestas económicas de Javier Milei y Patricia Bullrich, los candidatos presidenciales de oposición que lo aventajaron por escaso margen en las PASO del pasado 13 de agosto.

Al turno de hablar en el acto de inauguración de un paso bajo nivel vehicular y peatonal del ramal Constitución-La Plata del ferrocarril Roca, en San Vicente, del que también participaron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el ministro del Interior y jefe de campaña de Massa, Eduardo “Wado” de Pedro, el intendente local, Nicolás Mantegazza, el ministro de Transporte, Diego Giuliano y el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci (ambos funcionarios de origen massista), el candidato presidencial del oficialismo dijo: “bien decía Axel (por Kicillof, que lo había antecedido en la palabra) que si hay cambio de gobierno el boleto de tren costará $ 1.100 y el boleto mínimo de colectivo 700 pesos”.

Trascartón, Massa arremetió contra las propuestas económicas de sus rivales en la primera vuelta del 22 de octubre.

“Una cosa es decir palabras picantes en la TV, haciéndose los graciosos y otra la vida de la gente. No solo piensan en eliminar los ferrocarriles, sino también la ayuda del Estado. Piensen en la vida de cada laburante, de cada estudiante, de cada jubilado, qué representa pagar $1.100 y $ 700 al día de hoy. Es lo que plantea la oposición. Sin distinción. Unos plantean la dolarización sin más, poniendo la bandera de EEUU en el Banco Central. Otros plantean la dolarización cobarde, porque no se animan, cuando todos sabemos que la mejor forma de hacer crecer la patria es tener una moneda fuerte. No queremos seguir siendo mendigos del mundo, sino vivir sobre el esfuerzo de nuestra patria]”, dijo el ministro en un pasaje de su discurso.

CABA vs GBA

Precisó además que el acto inauguraba 1 de los 26 pasos bajo nivel que se están construyendo en el Gran Buenos Aires, que consideró “la contracara” de lo sucedido durante el gobierno anterior en que –afirmó- “se construyeron 6, todos en la Ciudad de Buenos Aires; esa es la mirada que tienen aquellos que creen que la vida, la política y las decisiones, y también las inversiones empiezan y terminan en la Genera Paz”.

Al igual que Kicillof, Massa subrayó la importancia del ferrocarril y las inversiones para mejorarlo. Dijo que la obra que estaban inaugurando significaba trabajo “para los compañeros de la UOCRA (el gremio de la construcción) y tiempo, que es lo único que cuando lo perdiste no lo recuperás nunca más”. Dijo que los pasos bajo nivel mejoran la seguridad del tránsito vehicular, de los peatones, de los pasajeros del ferrocarril y de los propios trabajadores ferroviarios, y que además de mejorar el servicio representan seguridad y conectividad.

Ramales que cierran vs bajo niveles que abren

Massa destacó la importancia del sistema ferroviario en el desarrollo de la Argentina y, en particular, en el desarrollo del interior del país y de la producción agropecuaria. Dijo que la Argentina progresó “cuando los trenes funcionaban y eran parte de la logística de nuestra patria” y que el ferrocarril “se murió cuando vinieron con el “ramal que para, ramal que cierra”; cerraron pueblos, industrias y la gente tuvo que irse a buscar su destino y sus sueños a otros lugares”.

Ya en abierto discurso de campaña, Massa cerró en tono de arenga: “ellos plantean menos ferrocarriles, nosotros más; ellos quieren parar la Obra Pública, nosotros hacer más viaductos; ellos quieren abandonar nuestra moneda, convertirnos en un lugar sin destino de desarrollo, sin moneda propia, nosotros planteamos vender nuestro trabajo al mundo, para generar empleo, desarrollo. Es el país que queremos construir”.

El ministro y candidato, sin embargo, también reconoció falencias. “Sabemos que muchos vecinos del conurbano y de nuestra provincia y del país sienten la frustración que la crisis y el fracaso de algunas políticas generan, esa sensación de sabor amargo. Pero no se resuelve volviendo para atrás. Para atrás está la violencia, el dolor, la pérdida de puestos de trabajo, de pérdida de poder adquisitiva. No hagamos volver a la Argentina al pasado”, concluyó.

