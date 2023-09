Michael Bublé reveló el jugado look de Luisana Lopilato: las fotos

Michael Bublé y Luisana Lopilato son una pareja que muestra en redes sociales todo el amor que se tienen. Desde 2011, la actriz se mudó a Vancouver, Canadá, ciudad natal de su marido, para comenzar una vida juntos. Desde ese momento se acompañan a todos los compromisos laborales en todo el mundo.

En la última ocasión, se pudo ver a Lopilato instalada en Mendoza ya que allí debió filmar su nueva película Mensaje en una botella. Pero no viajó sola, lo hizo con su fiel compañero y los cuatro hijos de ambos Noah, Elías, Vida y Cielo.

La familia entera pasó una temporada en la ciudad del vino y, en los momentos libres de la actriz, aprovecharon para salir a pasear, conocer bodegas, disfrutar actividades al aire libre y deportivas.

El rodaje de la película terminó y Michael Bublé compartió dos fotos en su cuenta de Instagram para despedirse y agradecer. Se mostró sonriente, con un paisaje de fondo de alguna bodega de la ciudad mendocina, montañas nevadas y un cielo azul. Acompañó las imágenes con un texto: "Llegamos al final de nuestra estancia en Mendoza, una ciudad increíble con gente amigable y una reca cultura. Otra razón más para amar Argentina".

Lo que no tuvo en cuenta el cantante, es que en la segunda foto que subió abrazado a su mujer, mostró el nuevo cambio de look que ella debió realizarse por las grabaciones y que por contrato no podía compartir con sus fanáticos y sorprendió a todos.

A Luisana se la ve con un trench negro largo y unas botas al tono, muy sonriente y con el cabello totalmente oscurecido. Luisana posó para la cámara junto a su marido y la foto se llenó de comentarios que halagaban su morocho.

Algunos días antes la actriz de "Casados con hijos" había posteado una foto en su cuenta de Instagram, pero no dejó ver su cambio de color en el cabello. En la imagen que subió tenía su clásico rubio imponente y estaba con Bublé abrazados en la puerta de una reconocida bodega mendocina. "Trabajando y turisteando en Mendoza, siempre con él", escribió.

Fuente: TN