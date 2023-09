Victoria Donda sobre los atentados de Montoneros y el ERP: «No es terrorismo»

Victoria Donda, subsecretaria de Análisis y Seguimiento Político Estratégico de la Provincia de Buenos Aires, manifestó que los actos de Montoneros y el ERP, grupos guerrilleros armados de la década del 70 en la Argentina, no deben ser encuadrados dentro del terrorismo. En ese marco, Donda comparó las acciones de los grupos con actos delictivos y vandálicos que no deben ser juzgados de la misma manera que los asesinatos perpetrados por la última dictadura militar.

«Tal vez nadie la recuerde. Victoria Villarruel, de su paso previo por canales de televisión, por los jugados, siempre ha estado pululando y siempre mantuvo una defensa activa, bueno, ha hecho un contacto de muchos de los genocidas, una defensa activa del genocidio y de algunos genocidas en particular», expresó Donda en radio Delta FM 90.3.

En un momento de la entrevista, el periodista le preguntó a la activista por los derechos humanos si era verdad que hubo más victimas a manos de los guerrilleros que los que murieron por el accionar de los militares de la última dictadura. «Mira, la verdad es que no puedo opinar sobre algo que no conozco, no están en los libros de historia, no está consignado judicialmente en ningún lugar».

«Yo puedo hablar de otras cifras que tienen que ver con lo que hoy estamos viendo desde el año 2003 a la fecha, más de 335 sentencias por delitos de la humanidad, casi 1.200 militares detenidos por delitos de la humanidad, 30.000 desaparecidos, 500 niños y niñas apropiadas y 133 personas que hoy hemos recuperado nuestra identidad biológica gracias a las Abuelas de Plaza de Mayo», indicó la expresidenta del INADI.

¿Los guerrilleros hicieron terrorismo en la Argentina?: la opinión de Donda

«La Corte Penal Internacional, por ejemplo, que actuó en casos como la guerra la guerra de Yugoslavia, establece que se necesitan determinados elementos y contextos para que se configure el delito de terrorismo y no estoy hablando de terrorismo de Estado. Estoy hablando de terrorismo, que es lo que la diputada, Victoria Villarruel plantea y tal vez ignora», relató la exdiputada nacional.

«La dictadura es la dictadura y el terrorismo es el terrorismo. Por lo tanto, si yo voy por la calle y alguien lleva adelante un acto delictivo y me mata… no es terrorismo, en todo caso es un acto delictivo. Entonces, hay que encuadrarlo correctamente y ubicarlo en la dimensión social que corresponda», sentenció Donda con total seguridad.

«Este grupo de reaccionarios que van con una boleta que dice La Libertad avanza, ¿A qué sector de poder pertenecen y defienden? Me parece que esto es lo más destacado de este acto. Es cierto que en esta oportunidad y dado el resultado de las PASO han cobrado un nivel de notoriedad importante en sus manifestaciones», concluyó

Con información de www.elintransigente.com