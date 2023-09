Clara García: "Perotti es un fracaso tremendo que arrastró a su partido"

La protagonista de la campaña de Unidos para Cambiar Santa Fe fue, sin dudas, Clara García. El socialismo apostó fuerte y sorprendió con el enroque de último momento que ubicó a Mónica Fein como precandidata a gobernadora y mandó a García a disputar la interna para la Cámara de Diputados y Diputadas. “Voy a enfrentar a Omar Perotti, el que insultó en la cara a Miguel Lifschitz”, anunció. La apuesta salió bien: una victoria ajustada les permitió quedarse con el primer lugar de la nómina unificada.

Con un peronismo malherido y una elección a la gobernación casi definida, el comando de campaña opositor identificó que la estocada final estaba en la disputa por la Cámara baja. Así las cosas, el partido de la rosa pareció revivir la sintonía de los buenos viejos tiempos con NEO, la tribu radical que responde a Maximiliano Pullaro y que acompañó a Lifschitz. Campaña intensa, propuestas y kilómetros de ruta recorridos con un solo objetivo: ganarle al peronismo en todas las canchas.



-¿Por qué es importante que Unidos gane en Diputados?

-De los 50 diputados, la lista que gana se lleva automáticamente 28, con lo cual tiene el poder para afianzar, apalancar, apoyar al plan de gobierno, o para poner palos en la rueda, atrincherarse e impedir las transformaciones. El gobernador va a mandar leyes importantes, va a requerir de acuerdos para el presupuesto y va a requerir de diálogo político, porque el estancamiento de nuestra provincia se debe a la ineficiencia de gestión de Perotti, pero también a su falta de diálogo. Eso hay que cambiarlo y nos sentimos capacitados para hacerlo.

-¿Cuáles son los temas importantes en la Cámara que se viene?

-Sin dudas, la inseguridad. Aquí en Rosario estamos viviendo el año más sangriento de la historia, pero también cruza al resto de las localidades, en las cuales hoy no tenés la tranquilidad de salir a la calle sin pensar que te pueden robar. En educación, no puede ser que no tengamos consagrada la obligatoriedad de 180 días de clases, de que los docentes puedan evaluar. En salud pública, ha quedado pulverizada por falta de presencia y de apoyo. Todo eso va a estar jerarquizado en los presupuestos que vamos a votar desde la Cámara de Diputados.

-¿Aspiran a formar parte del gabinete de Pullaro, si gana?

-Maxi encarna la conjunción de lo mejor de Unidos. Cuando nos preguntaban por qué se demoraba el frente de frentes, era porque tomamos el tiempo suficiente para encontrar los puntos de acuerdo para tener un esbozo de plan de gobierno que todos compartimos. Hoy los equipos técnicos de los quince partidos están trabajando en el plan de gobierno. No tiene que ver con un toma y daca desde la política, sino con un trabajo serio de especialistas, de experiencia, de innovación, de mucho trabajo.

-Perotti encaró esta etapa campaña con más fuerza, ¿puede llegar a modificar algo?

-No le veo fuerza. Es un hombre que está solo porque se comportó muy mal con su propio espacio político y con la oposición, que no tiene equipo, que está haciendo un par de pseudo-inauguraciones porque muchas obras ni siquiera están terminadas. Otras veces intenta tímidamente meter un poco de miedo respecto al futuro, pero la gente ya le dijo “por acá no, Perotti, nos abandonaste”. Lo votó menos de la mitad de la gente que lo había llevado a ser gobernador. Es un fracaso tremendo que además arrastró a gran parte de su espacio político, que lo está mirando muy mal.

-¿Amalia Granata o Rubén Giustiniani pueden ser un obstáculo para que Unidos gane en Diputados?

-Cada cual va a tener sus votos y me parece bien para una convivencia armónica, pero Unidos tiene que ganar porque estamos ante un cambio de modelo. Venimos de una provincia estancada, retrasada y necesitamos darle impulso, y ese impulso no lo puede tener solo un gobernador o un partido político. Ese impulso tiene que tenerlo la unión de los partidos políticos, no solo quienes conformamos Unidos, sino de toda la oposición, y vamos a liderarlo con enorme responsabilidad.

-¿Pablo Javkin puede ganar la intendencia de Rosario?

-Pablo va a volver a ser intendente, la gente lo siente, lo percibe. Él está dando muestras de haber superado grandes dificultades por haber quedado solo. Perotti nos abandonó, abandonó Rosario y le dio la espalda a un intendente que fue enormemente respetuoso con él. Perotti disciplina con sus decisiones, decide a quién va una obra y a quién no, con quién dialoga y con quién no. Y eso lo hace con mucha perversidad hacia los ciudadanos y ciudadanas que tienen derecho a elegir el intendente que quieran y ser tratados con la misma vara que la gente de las localidades amigas de Perotti.

-¿Cómo ve la elección nacional?

-Compleja. Las PASO nos dieron una señal de alerta a la política, pero fundamentalmente a la mala política, porque la gente manifestó bronca, decepción y se ilusionó con un discurso que le llegó. Aquí en Santa Fe es distinto: también hay bronca y decepción, pero hubo una alternativa seria, productiva, que es la de Maximiliano Pullaro y que es la que la gente va a votar.

-¿No la incomoda que haya dirigentes de Unidos que digan que votarían a Milei?

-Lidero una lista de 28 diputados y diputadas que en las primarias votamos al menos a tres candidatos presidenciales distintos, y lo hemos hecho con total respeto. Tengo la obligación de continuar eso, que es un ejercicio de responsabilidad política y de generosidad fantástico. Si estamos pudiendo hacer esto, aún con estas diferencias, por un objetivo común en la provincia de Santa Fe, estamos dando en la tecla.

Con informacion de Letra P.