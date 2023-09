“¿Estás bien con tu papá y su novia?”: la pregunta de Moria Casán que incomodó en vivo a Zaira Nara

Zaira Nara dijo presente en el streaming del Bailando 2023 (América), cuya cabina de transmisión está a metros de la pista. Su paso por el ciclo no pasó desapercibido porque tuvo un intenso cruce con Moria Casán, quien le preguntó sobre el bozal legal que Wanda Nara le puso a su padre, Andrés, y a la pareja de él, Alicia Barbasola.



“Ayer estaban acá tu padre y la Barbasola... ¿Si hubieran estado hoy hubiese pasado algo especial?”, lanzó picante “La One”. La modelo contestó: “Capaz los invitábamos acá, que vinieran con nosotros al streaming”.

La diva le consultó: “¿Está bien la relación con ellos?”. Sincera, Zaira dijo: “No, bien no está, pero bueno, la familia es la familia”. Casán no bajó el tono de sus declaraciones y arremetió: “Pero tu hermana fue la que le puso un bozal legal a tu familia...”. “Yo hablo por mí, Moria. Ya sabés que si yo me tengo que hacer cargo de lo que dice cada uno de los integrantes de mi familia...”, respondió ella.

En ese momento, Moria le aclaró que no le estaba preguntando sobre qué pensaba acerca de la decisión de su hermana, sino que quería saber si ella hubiese hecho lo mismo. “Para mí los temas familiares son muy delicados. Siempre los trato con mucho respeto”, indicó Nara.

“Ustedes lo tratan con respeto, pero tu padre y la novia se pasean por todos los canales hambrientos de cámara, mendigos de cámara”, disparó la jurado. Visiblemente incómoda, la mamá de Malaika y Vigo cerró: “Bueno, pero dentro de una familia puede haber distintas personalidades y yo no juzgo”.

Con informacion de Todo noticias.