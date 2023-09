Bullrich y Larreta viajarán a Santa Fe para respaldar a Pullaro y se mostrarán juntos en una elección clave para JxC

Santa Fe será escenario de una foto entre las principales figuras de Juntos por el Cambio (JxC), con Patricia Bullrich, candidata a Presidenta de la coalición. Será el domingo, con motivo de las elecciones locales en esa provincia. Los santafesinos eligen gobernador y autoridades provinciales y JxC lleva como candidato al radical Maximiliano Pullaro. La oposición apuesta a un triunfo como impulso nacional para la postulación de la ex ministra de Seguridad.

Además de Bullrich, está confirmada también la presencia de Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires viene de caer en la PASO presidencial ante la ex ministra de Seguridad. Los dos coincidirán en el búnker de Pullaro el domingo. Será un gesto de unidad con el que JxC buscará dar un mensaje de fortaleza y volumen político.

El último encuentro público que compartieron Bullrich y Larreta fue el 24 de agosto en el encuentro que lideró la ex ministra con los gobernadores y legisladores nacionales de JxC en el Hotel NH. En privado, los dos se mantienen en contacto telefónico, con llamadas y chats. Incluso, la semana pasada se vieron personalmente. En una cita reservada, el alcalde porteño visitó a Bullrich a su casa y mantuvieron una conversación de poco más de una hora. Fue una reunión reservada y en extremo hermetismo.

Según pudo saber Infobae, los dos conversaron en torno a la integración de equipos de JxC luego de las PASO. Bullrich le anticipó a Larreta que organizaba una reunión para mostrar su staff de gobierno y el Jefe de Gobierno dio la venia para que haya dirigentes de su círculo, como Hernán Lacunza, Soledad Acuña, Fernando Straface y Fernán Quirós. Además, durante el encuentro ambos analizaron el panorama electoral y quedaron en sostener la comunicación.

El vínculo entre Bullrich y Larreta fue áspero y sufrió lesiones durante la PASO. La interna entre los dos llevó casi al extremo la supervivencia de JxC. Aunque en la coalición hay consenso en torno a que la discusión de fondo, que se trató de una tensión por ideas y por poder, fue entre el Jefe de Gobierno y Mauricio Macri. El ex Presidente jugó fuerte por su ex funcionaria y tensionó al límite con Larreta. Actualmente, la relación entre los dos está rota.

En cambio, y con las diferencias políticas que ambos tienen, Bullrich y Larreta intentan sostener cierto diálogo. Aunque la situación no es la mejor, porque la interna por las PASO dejó heridas que aún no sanan, el alcalde porteño ha manifestado públicamente en más de una ocasión que hará “todo lo que sea necesario para que Patricia sea Presidenta”.

Los vínculos entre Bullrich y el larretismo también suceden a través de interlocutores de ambos dirigentes. Sebastián García De Luca, coordinador del armado nacional del bullrichismo, mantiene diálogo cotidiano con operadores políticos de Rodríguez Larreta. Cerca del Jefe de Gobierno deslizan que no les pidieron nada concreto. “Pedimos que la integración sea en serio, no sólo una foto”, sostuvo ante este medio un dirigente íntimo del alcalde que esta semana comió con el diputado nacional ligado a Emilio Monzó. “Mientras no nos pidan nada, estamos quietos”, dijo ante este medio un operador político del larretismo.

No obstante, aún no hay acordada ninguna actividad entre Bullrich y Larreta. Así como tampoco está previsto que el Jefe de Gobierno haga en lo inmediato recorridas de campaña con la ex ministra. En este escenario, la elección de Santa Fe será una oportunidad para que los dos se muestren juntos.

Quienes también estarán el domingo en Rosario serán Luis Petri, candidato a vicepresidente, Damián Arabia, candidato a diputado nacional y armador en el interior de Bullrich, y Federico Angelini, diputado nacional, presidente interino del PRO y dirigente ligado a la ex ministra y a Macri. Por la UCR también estarán Martín Lousteau, líder de Evolución, y Emiliano Yacobitti, armador nacional de ese espacio. Pullaro integra el esquema que comanda el ex ministro de Economía de la Nación.

Según pudo constatar este medio, Larreta viajará con Álvaro González, diputado nacional y dirigente de su íntima confianza, y María Migliore, otrora ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad.

Bullrich apuesta a que un triunfo de JxC en Santa Fe le de inercia a su candidatura presidencial. En las PASO santafesinas del 16 de julio, la ex ministra apoyó la candidatura a gobernadora de Carolina Losada-Federico Angelini, que cayo ante Pullaro. Mientras que a nivel nacional, el legislador radical estuvo alineado con el larretismo. Si bien no tienen un vínculo cercano ni íntimo, Bullrich y Pullaro se han mantenido en contacto desde ese entonces.

Sumados los votos de Pullaro y Losada, JxC logró un 63,05 por ciento de los votos contra el 27,93 por ciento del peronismo local, cuyo candidato ganador fue Marcelo Lewandoski. En la oposición consideran que son favoritos y podrán dar un batacazo. Santa Fe es la tercera provincia más poblada del país y un triunfo puede implicar oxígeno político para Bullrich, en pleno fenómeno de Javier Milei y La Libertad Avanza.

